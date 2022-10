Come vestirsi e cosa fare per sembrare più magri in foto

In un’era fatta di social network, tecnologia e comunicazione virtuale, siamo tutti sempre attenti a curare la nostra immagine. Che siano foto per provini, per curriculum o selfie per il web, il nostro obiettivo è sempre quello di apparire al meglio. D’altronde, le foto sono per noi oggi una vera e propria vetrina ed è comprensibile il desiderio di apparire in forma, soprattutto in una società con sempre più rigidi canoni di bellezza. Ebbene, nel concreto, esiste un modo per sembrare più magri in foto? Sicuramente ci sono dei trucchi che ci permettono di risaltare e slanciare il nostro fisico, a partire dal vestiario. Vediamo cosa fare.

Dove mettere le mani

Prima regola fondamentale per sembrare più magri nelle foto è non scattare dal basso. L’obiettivo dovrebbe essere sempre più in alto rispetto alla linea degli occhi. Un grosso sì poi ad acconciature ondulate e voluminose, per riequilibrare la forma del viso e farlo apparire più piccolo. Sappiamo quanto la luce sia importante nelle foto, ma evitiamo di averla puntata dritta negli occhi. Strizzare gli occhi per il fastidio della luce fa sembrare il viso e la mascella più prominenti. Per quanto riguarda la posa possiamo optare per mani sui fianchi e caviglie incrociate. La prima serve per minimizzare la flaccidità addominale e la seconda è perfetta anche da seduti, per far apparire le gambe più snelle.

Abbigliamento: come vestirsi e cosa fare per sembrare più magri

Anche i vestiti ricoprono un ruolo fondamentale nella fotografia. Abbandoniamo i total look larghi o stretti. Nel primo caso sembreremo più in carne e nel secondo metteremo eccessivamente in risalto le linee morbide del nostro corpo. Meglio alternare largo e stretto, per esempio indossando un maglietta attillata e un pantalone largo o viceversa e optiamo per i colori scuri, che snelliscono la figura. Cerchiamo inoltre di posizionarci leggermente girati da un lato, per non mostrarci in tutta la nostra larghezza in una posa frontale.

Dove guardare

Anche sollevare il mento ci farà sembrare più magri in foto. Il collo sarà esteso e ci farà apparire più slanciati. Infine, ricordiamoci di essere dinamici durante gli scatti. Muoversi aiuta a mascherare i dettagli che vorremmo nascondere. Qui interverrà anche la bravura del fotografo nel cogliere le pose più naturali e nell’usare correttamente la giusta tecnica fotografica, per evitare l’effetto mosso. Ora che è più chiaro come vestirsi e cosa fare per sembrare più magri, non ci resta che sperimentare tutte queste tecniche per riscoprirci più snelli e in forma nelle nostre foto profilo, magari organizzando un bel set fotografico da inserire tra le attività da fare a casa con le amiche.

Lettura consigliata

Come capire se piacciamo ad un ragazzo timido e insicuro