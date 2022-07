3 spiagge della Grecia in baie fatate tra acque cristalline e natura selvaggia

Ormai ci siamo, le vacanze sono alle porte, ma proprio non sappiamo dove andare. Organizzare un viaggio all’ultimo momento non è un’impresa facile, è vero. Ma non è impossibile trovare ancora qualche posto libero, soprattutto se scegliamo mete differenti. La Grecia è sicuramente una delle Nazioni più amate dagli italiani e molto frequentata. Ma è così grande che offre tante opzioni oltre alle isole più conosciute e turistiche. Invece di provare a prenotare a prezzi altissimi a Mykonos, Corfù o Santorini, ecco un’alternativa. Una penisola da sogno che spesso viene snobbata dalla maggior parte dei turisti italiani. Questo luogo incantato di terra e acqua è un vero tesoro di Bandiere Blu, ne conta addirittura 96.

3 spiagge della Grecia in baie fatate dalle acque cristalline e natura selvaggia

Ci troviamo nella Penisola Calcidica, una penisola formata da tre lembi di terra che sembrano delle dita. Kassandra, Sithonia e Monte Athos sono dei luoghi di incredibile interesse naturale e culturale. Anche se poco conosciuto dagli italiani, in realtà è un luogo di movida molto apprezzato all’estero. Ogni ramo della penisola ha caratteristiche diverse che rendono un viaggio in queste zone davvero indimenticabile. Impossibile non rimanere rapiti dai paesaggi idilliaci che la contraddistinguono, è vero. Ma oggi vedremo nello specifico quali spiagge scegliere se vogliamo una vacanza unica nel suo genere.

Sabbia o scogli, ce n’è per tutti i gusti

Se puntiamo ad una vacanza in posti stupendi, ma desideriamo un po’ di movida, la meta è Kassandra. Qui le spiagge tra cui scegliere sono davvero tante, ma la più bella forse è la Possidi Beach. Una lingua di sabbia che si butta in un mare smeraldo che lascia senza fiato. Da menzionare anche la Golden Beach, più affollata e ricca di movida.

Passando a Sithonia, invece, qui potremo trovare sabbia finissima e bianca, quasi caraibica. La spiaggia perfetta per immergerci nella natura e tuffarsi in acque trasparenti è Livrochio Beach. I colori del mare sono così intensi che sembrano quasi finti. Se preferiamo gli scogli, anche un po’ particolari, un’altra opzione è Nikiti Beach.

Per finire, l’ultimo lembo di terra: il Monte Athos, zona più tranquilla e rilassante. Qui la spiaggia da visitare assolutamente è quella di Stagira. Qui è la natura selvaggia che circonda la spiaggia a conquistare con la sua irruenza. Se cerchiamo una zona per meditare in completo relax, è la scelta giusta.

Queste sono solo 3 spiagge della Grecia in baie fatate tra cui scegliere per le vacanze estive. La Grecia è una Nazione ricca di luoghi incredibili che vale la pena visitare. Spesso, però, ci soffermiamo troppo sulle mete più famose e turistiche senza sapere cosa ci perdiamo. Un po’ come in Italia, alla fine, anche qui ci sono posti di incredibile bellezza lontani dai soliti itinerari.

