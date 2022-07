Tra le pietre preziose, spesso si dice e si sente dire che un diamante è per sempre. E questo perché tra le gemme il diamante è quello più duro e più puro. Il che equivale, comprandolo e regalandolo alla persona amata, a dare un messaggio molto chiaro. Ovverosia quello di un rapporto solido e durevole.

E questo perché al diamante è associato il concetto di eternità. Non a caso, molto spesso come anello di fidanzamento si sceglie il solitario, che equivale ad una promessa di amore eterno. Vediamo allora quali sono i fattori principali da valutare quando si acquista un anello con il diamante. Chiaramente, anche in base a quello che è il budget che si ha a disposizione.

Quale diamante comprare e regalare alla persona amata

Nel dettaglio, per l’acquisto di un diamante i parametri principali da valutare sono quattro. Ovverosia la purezza, il colore, il taglio ed il carato. Perché il diamante migliore è sempre quello senza impurità, mentre il taglio determina quella che è la bellezza della gemma.

Con il carato, invece, si identifica il peso del diamante. Si tratta, nello specifico, di un’unità di misura che corrisponde a 0,2 g. Per quel che riguarda invece il colore, la maggioranza dei diamanti raccolti in natura è incolore, ma quasi sempre con delle sfumature di giallo paglierino che possono essere più o meno intense.

Ma ci sono pure diamanti che, per quel che riguarda le diverse sfumature, possono presentare davvero vari colori. Dal blu al riflesso di colore verde, passando per l’arancio e per il violaceo. Fino ad arrivare al diamante rosso, che è molto raro. Questo è quindi quello che c’è da sapere su quale diamante comprare e regalare alla persona amata.

Quanto può costare e perché è bene acquistare sempre e solo presso le gioiellerie

Il prezzo di un diamante, quindi, dipende dai carati, ma non solo per quanto detto. Altri fattori che influiscono sono pure la purezza, il taglio ed il colore, come sopra spiegato. Anche per questo, se non si è degli esperti di gemme preziose, l’acquisto di un diamante deve essere effettuato sempre e solo presso le migliori gioiellerie. Anche perché solo in questo modo a fronte dell’acquisto il rivenditore rilascerà l’apposita certificazione. Per il diamante, infatti, la certificazione è come una sorta di carta di identità che viene rilasciata da istituti gemmologici accreditati. Ovverosia di rilevanza e di fama mondiale.

Lettura consigliata

Sembra un diamante vero ma costa pochissimo questo gioiello luccicante ed elegantissimo che ritorna di moda