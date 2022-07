I rimedi naturali più efficaci per eliminare questi parassiti dal basilico

Fra i parassiti più temuti per le coltivazioni, in generale, troviamo sicuramente i tripidi. Questi ultimi sono insetti di piccole dimensioni, generalmente neri, dotati di un apparato boccale pungente e succhiante. Tramite questo apparato, essi succhiano e si nutrono della linfa contenuta nelle foglie, nei fiori, nei germogli e nella frutta.

Specialmente con il caldo dell’estate, essi provocano ingenti danni alle coltivazioni, anche perché sono anche in grado di riprodursi almeno 12 volte l’anno. Per di più, i tripidi sono anche dotati di ali lunghe e sottili, con le quali riescono a trasferirsi velocemente da una pianta all’altra.

Le strutture vegetative più colpite da questo parassita sono gli agrumi, gli alberi da frutto ed alcune piante come quelle del pomodoro, della cipolla e delle patate. Inoltre potrebbero intaccare anche le viti, gli ulivi, le culture ornamentali (soprattutto durante la potatura) o alcune piante aromatiche. Per quanto riguarda quest’ultima categoria, una delle più colpite è sicuramente il basilico. Nelle prossime righe vedremo quali sono i danni provocati dai tripidi proprio su questa pianta e in che modo bisognerebbe agire per contrastarli.

I peggiori nemici di quest’aromatica

Il basilico è una delle piante aromatiche più semplici da coltivare e gestire, anche in vaso sul balcone. Infatti non ha bisogno di particolari cure, ma soltanto di un terreno ricco di sostanze organiche, costantemente umido e ben esposto al sole. Tuttavia, essa teme il caldo eccessivo, accompagnato da lunghi periodi di siccità, nonché il freddo e la presenza di venti forti. Inoltre, come già detto, è spesso preda di molti parassiti ed insetti, come gli afidi, i ditteri e, come dicevamo poc’anzi, i tripidi.

Questi ultimi, in particolare, possono arrecare diversi danni alla pianta di basilico, fino a farla completamente seccare. Essi si nascondono generalmente sulla parte inferiore delle foglie, nei fiori oppure nelle pieghe. Ci si può accorgere di una loro invasione quando sulle foglie iniziano a comparire delle punteggiature argentee o traslucide, che possono degenerare in delle necrosi.

I rimedi naturali più efficaci per eliminare questi parassiti dal basilico

Tra i rimedi più efficaci per contrastare i tripidi vi è sicuramente l’olio di neem. Quest’ultimo è un vero e proprio insetticida naturale, utile anche per tenere lontani dall’orto altri insetti, come blatte, cimici e cavallette. Basterebbe soltanto diluire 100 ml di acqua con 10 ml di olio e spruzzare la miscela su tutta la pianta.

Per prevenire l’invasione di questi insetti, invece, si possono utilizzare i nematodi entomopatogeni. Questi ultimi sono dei microrganismi che svolgono un’azione larvicida (attaccano le larve degli insetti), senza compromettere le piante. La specie di nematode più efficace per i tripidi è la Steinernema feltiae, che viene venduta in forma inerte ed ha la consistenza di una polvere. Una volta sparsa nel terreno, basterà innaffiarlo ogni sera, così da attivare i microrganismi. Quindi, ecco quali sono i rimedi naturali più efficaci per proteggere le nostre piante di basilico.

