I rimedi naturali della nonna per curare mani screpolate e secche

Le mani spesso sono un biglietto da visita, se sono curate sembreremo perfino più giovani. Ad esempio mettendo uno smalto, privo di elementi particolarmente aggressivi, con un colore alla moda il nostro look finale non potrà che migliorare. Rendiamo le nostre unghie più forti con creme idratanti e oli essenziali che le rafforzano, utili anche per ammorbidire le cuticole. Dovremmo prestare particolarmente attenzione alle pulizie di casa, che prevedono l’uso di prodotti chimici, proteggendo la pelle con dei guanti, aggiungendo uno strato di crema. Non dimentichiamo, inoltre, sia d’estate che d’inverno di applicare una protezione solare, che serve a schermare raggi UV, rallentando il processo di invecchiamento e la comparsa di rughe.

Pelle morbida come la seta

Per idratare a dovere la pelle che appare ruvida, come la carta vetrata, sono diversi i rimedi naturali della nonna per curare mani screpolate. Tra i principali ingredienti utilizzati, senza ricorrere a creme, l’olio d’oliva potrebbe contribuire a rendere l’epidermide liscia e vellutata. Basta metterne poche gocce sulle mani, massaggiare e lasciarle in posa per tutta la notte. Per avere la pelle soffice come una nuvola solitamente di ricorre all’aloe vera pura, sotto forma di gel, dal potere lenitivo e nutriente. Anche gli impacchi e le lozioni fai da te a base di yogurt sarebbero un ottimo rimedio per ottenere una pelle invidiabile. Ma non sono le uniche soluzioni naturali per rigenerare la pelle.

Ecco i rimedi naturali della nonna per curare mani screpolate e ruvide

Per combattere la pelle secca potremmo sfruttare i benefici della calendula, una pianta officinale che svolge un’azione emolliente ed idratante. Questa bellissima pianta fiorisce in estate e si trova facilmente nell’area mediterranea, oltre ad essere ornamentale potrebbe avere proprietà anche cicatrizzanti. Le sue virtù sarebbero utilizzate anche nel campo della bellezza, all’interno di creme e vari prodotti. Se abbiamo qualche pianta in casa, o se abbiamo essiccato fiori e foglie, potremmo preparare dei decotti e infusi da applicare direttamente sulle mani. Per proteggere le mani e rigenerarle ricorriamo all’avocado, un frutto tropicale che può rendere la pelle liscia. Riduciamo 20 gr in poltiglia, aggiungiamo 3 cucchiai di infuso alla camomilla e massaggiamo sulle mani, lasciamo agire per 20 minuti e poi risciacquiamo.

Contro la pelle ruvida

Tra i possibili elementi da tenere in considerazione per curare le mani ruvide c’è la melagrana, un frutto antiossidante che nutre e aiuta risanare la pelle. Usiamo del succo di questo strepitoso frutto insieme a poche gocce di olio d’oliva per creare una lozione ricca di nutrienti. Per ammorbidire la pelle potremmo inoltre sciogliere dell’amido di riso nell’acqua e dare vita ad una maschera idratante da tenere in posa per 15 minuti. Un’altra maschera per le mani, adatta anche per cuticole ed unghia si potrebbe fare con del miele di equiseto, che rinforza e protegge da smog e freddo. Ne dovremo mescolare 2 cucchiai insieme al miele, applichiamo sulla pelle e risciacquiamo dopo 15 minuti.

