Come cucinare le barbabietole rosse in modo originale con burro e salvia

La barbabietola rossa è un ortaggio tipicamente colto nel periodo autunnale e che continua ad essere reperibile fresco fino a febbraio. Molto più spesso della barbabietola fresca troviamo in commercio quelle precotte e confezionate sottovuoto. Queste sono di pronto utilizzo e facili da cucinare e possono essere usate anche crude condite con olio e sale e magari qualche scaglia di grana. Eppure con questo ortaggio è possibile realizzare tante ricette, tra cui vellutate e zuppe ma anche primi piatti di pasta e riso. Quello che realizzeremo è un piatto che però non prevede l’utilizzo della barbabietola come salsa di condimento, ma come ingrediente della pasta. Infatti vedremo come cucinare le barbabietole rosse aggiungendole all’impasto degli gnocchi di patate.

Ingredienti e preparazione

Quella che vedremo è una versione originale e colorata dei classici gnocchi di patate ai quali aggiungeremo la rapa. Gli ingredienti per questa ricetta sono:

450 g patate;

250 g farina;

50 g barbabietole rosse precotte;

burro;

salvia.

Primo passaggio sarà quello di realizzare gli gnocchi. Per farlo lessiamo le patate che poi dovremo sbucciare e schiacciare con uno schiaccia patate. Mentre le patate sono in cottura prendiamo le nostre rape e semplicemente frulliamo fino al punto in cui non rimarranno grumi.

Ora, uniamo la barbabietola frullata alle patate che abbiamo schiacciato in precedenza e mescoliamo. Quando i 2 ingredienti saranno amalgamati aggiungiamo gradualmente la farina in modo da non aggiungerne troppa ed avere gnocchi duri. Infatti se gli gnocchi raggiungessero la consistenza giusta prima di aver aggiunto tutta la farina fermiamoci e facciamo riposare l’impasto.

Come cucinare le barbabietole rosse aggiungendole agli gnocchi

Ora dall’impasto realizzato ricaviamo dei serpentelli dello spessore di circa un dito e con un coltello tagliamo quelli che poi saranno gli gnocchi.

Quando avremo ottenuto tutti gli gnocchi dall’impasto, cospargiamo con della farina e lasciamo riposare il tutto coperto da un canovaccio.

Ora che gli gnocchi sono pronti possiamo metterli a cuocere in abbondante acqua salata. Gli gnocchi saranno pronti non appena verranno a galla. A questo punto mettiamo in padella delle foglie di salvia e un cubetto di burro che faremo sciogliere a fuoco basso. Quando gli gnocchi saranno pronti saltiamoli velocemente nel burro e nella salvia per poi condire con una spolverata di parmigiano. Una volta pronti serviamo ben caldo.

