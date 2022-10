Siamo in una particolare congiuntura temporale e ciclica che vede scadere due setup mensili (11 e 13 ottobre) e uno annuale, il 17 ottobre.

Inoltre in questa settimana sembrerebbe scadere l’effetto negativo del sell in may and go away, rafforzato dalla scadenza del setup annuale del 16 agosto.

Un mix temporale di non poco conto, tenendo conto che entro la terza settimana di ottobre, la maggioranza dei casi delle serie storiche, vede iniziare il rally natalizio. Quando sarà il momento di comprare azioni sui mercati di Wall Street?

Se non si formeranno in questa settimana gli swing rialzisti, si dovrà attendere un minimo rilevante a dicembre, e forse poi a marzo

Procediamo per gradi.

I mercati americani hanno chiuso la seduta del 14 ottobre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

29.634,83

Nasdaq C.

10.321,39

S&P 500

3.583,07.

Cosa attendere da oggi in poi?

Rally natalizio alle porte o nuove discese?

In rosso la previsione annuale, in blu i grafici su scala settimanale.

I livelli da monitorare per definire la probabile direzione

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 29.614. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 30.429.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.766. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 10.766.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.491. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.807.

APPROFITTA ORA! OFFERTA ABBONAMENTO su Previsioni multidays e settimanali

I nostri Trading systems generano segnali contrastanti, e al momento sono in attesa di sviluppi. Questi potrebbero venire dalla giornata odierna, e poi dalla chiusura di questa settimana.

Quando sarà il momento di comprare azioni sui mercati azionari americani?

Questi potrebbero essere giorni decisivi per definire una strategia di asset allocation e investimento anche di breve termine.

Lettura consigliata

Supporto decisivo in vista per i mercati azionari americani