L’estate è la stagione più allegra e vivace dell’anno. Tutti la amiamo perché si va in vacanza e, durante il weekend, si organizzano piacevoli gite fuori porta. In genere, la meta di gran lunga preferita è il mare. Non vediamo l’ora di raggiungere qualche località paradisiaca con mare caraibico, per stenderci in spiaggia ad abbronzarci e poi rinfrescarci con un bel tuffo in mare. Se in vacanza noi ci rilassiamo, i nostri capelli, però, si stressano parecchio. Sole, sabbia e vento, così come salsedine e cloro delle piscine, sono nemici della nostra chioma. Per non ritrovarci a fine estate con una testa disastrosa, ricoperta da capelli secchi, aridi e indeboliti, è meglio dar loro le giuste cure. Perché, si sa, prevenire è sempre meglio che curare, anche in fatto di beauty routine.

3 maschere e 2 mosse potrebbero rendere lucenti capelli secchi e sfibrati

Iniziamo da una maschera ricca di sostanze che nutrono e rinforzano i capelli. Prendere una ciotola e sgusciarvi all’interno un uovo. Aggiungere un po’ di aceto di mele e dell’olio di oliva. Quindi, sbattere il tutto con una frusta. Dovremo ottenere un impasto liscio, morbido e denso. In ultimo, unire anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Mescolare il tutto. Utilizzando un pennello, applicare il composto sulla cute e sui capelli ancora umidi. Lasciare poi in posa 30 minuti. Trascorso tale periodo di tempo, risciacquare molto bene con uno shampoo delicato. Ripetere quindi il trattamento ogni 15 giorni.

Vediamo ora come preparare una maschera protettiva. In una ciotola, versare del miele liquido ed aggiungere alcune gocce di succo di limone. Amalgamare bene e applicare sui capelli umidi. Far agire per almeno 30 minuti e poi lavare accuratamente i capelli. In caso di capelli che si presentano già secchi e sfibrati, si consiglia di eseguire questo trattamento una volta a settimana.

Infine, andiamo a scoprire una maschera ideale per contrastare l’effetto crespo e l’eccessiva secchezza. In una ciotola, lavorare 10 ml di olio di mandorle dolci e 15 g di burro di cocco. Infine, aggiungere 10 gocce di olio essenziale di arancio che dona lucentezza. Distribuire su cute e capelli e lasciare in posa per un’ora. Dopodiché, procedere con il lavaggio, come d’abitudine. È utile ripetere questo impacco una volta alla settimana.

2 buone abitudini da ricordare al mare

Le maschere sono sicuramente importanti, ma potremmo prevenire il problema dei capelli secchi in vacanza ricordando alcune semplici azioni da fare quotidianamente quando siamo al mare. Prima di esporci al sole, è bene distribuire un po’ di olio di cocco su tutta la lunghezza dei capelli. Per aiutare la distribuzione uniforme ed omogenea, utilizzare un pettine. Ripetere l’operazione dopo ogni bagno, in mare o piscina.

A fine giornata, una volta rientrati in hotel, applichiamo sulla chioma del gel di aloe vera. Di media, un cucchiaino è sufficiente, ma tutto dipende dalla lunghezza dei capelli. Fare un massaggio delicato su tutta la chioma, partendo dalle radici e scendendo fino ad arrivare alle punte. Lasciare in posa un quarto d’ora e poi procedere col normale lavaggio. Quindi, con 3 maschere e 2 mosse, i capelli che sembrano paglia potrebbero tornare a splendere.

