I rimedi della nonna consigliano il burro sulle scottature solari, ma per non spellarsi è meglio usare questi prodotti

Rimedi naturali, rimedi della nonna, aloe, creme e tantissimo altro. Per alleviare il dolore delle scottature solari possiamo usare svariati prodotti. Le bruciature sono una cosa seria e non devono essere mai sottovalutate. Le conseguenze possono essere varie e anche spiacevoli.

L’unico modo per prevenire queste scottature è mettere la crema solare. Può capitare, però, di bruciarsi lo stesso, questo perché magari l’abbiamo stesa sul corpo la mattina e poi non l’abbiamo più rimessa. La crema solare va messa più volte al giorno, soprattutto se stiamo un’intera giornata al mare senza un ombrellone.

Può comunque succedere che la pelle si arrossi un pochino e quindi è importante stendere su di questa, dopo essersi fatti la doccia, una crema idratante. Il famoso doposole che contiene delle proprietà idratanti ed emollienti.

Spesso, però, invece di usare un prodotto specifico per la pelle si usa il burro. Quello da cucina che si usa per mantecare il risotto.

Molti pensano che il burro sia in grado di alleviare le scottature e che favorisca la guarigione della pelle. Inoltre, essendo un prodotto naturale, si crede sia sicuramente la scelta migliore da fare perché non contiene ingredienti chimici o altro.

In realtà non è affatto così. Il burro è meglio che lo usiamo per cucinare e basta. Non dobbiamo metterlo sulle scottature, anche perché potrebbe favorire delle infezioni e non vi è alcun fondamento scientifico che provi la sua efficacia.

La cosa migliore da fare, in realtà, sarebbe sciacquare con acqua fredda la zona bruciata e poi su questa applicare una pomata specifica. La pomata andrebbe decisa in base al grado di scottatura. Più la pelle è bruciata, più sarebbe necessaria una pomata specifica per bruciature. Quindi, nel caso, andiamo in farmacia poiché ci sapranno consigliare il prodotto corretto.

Alcune volte, quando la bruciatura è particolarmente forte, intensa e duratura nel tempo, è necessario recarsi al pronto soccorso. Le bruciature della pelle non sono assolutamente da sottovalutare. E così i rimedi della nonna consigliano il burro sulle scottature solari, ma in realtà è meglio prenderle di petto e curarle con prodotti realizzati per questo.

È molto importante proteggersi dal sole perché questo è responsabile di molti problemi dermatologici. Uno degli esempi più chiari sono le macchie solari che compaiono sulla pelle. Macchie che, se curate attentamente, possono essere rimosse. Ma è sempre meglio prevenire che curare, e quindi mettiamo sempre la crema solare.

