Si sa che l’estate mette a dura prova i capelli: tra sole, vento e acqua salata l’effetto paglia è dietro l’angolo. Ma a volte basta un ingrediente che abbiamo in dispensa per correre ai ripari in modo del tutto naturale. Vediamo come.

Perché la chioma si rovina in estate

L’estate è sicuramente rilassante per noi, ma fa l’effetto opposto ai nostri capelli: le vacanze sono un periodo proprio stressante per la chioma. Tra i colpevoli ci sono innanzitutto i raggi UV, che mettono a dura prova non solo la pelle, ma anche i lipidi dei capelli. Il risultato è una chioma asciutta e meno elastica. Peggio ancora se abbiamo fatto tinte e schiariture, che rendono i capelli più fragili. Anche il caldo non fa bene: tutti sanno che l’uso smodato di phon e piastre secca i capelli, ma le temperature elevate in estate fanno lo stesso effetto. Il calore infatti disidrata i capelli e li rende più porosi.

Ma non è tutto qui: l’acqua del mare e quella della piscina possono risultare dannose. Per non parlare del vento, che annoda e spezza i capelli. Nemmeno il cuoio capelluto si salva, perché è spesso irritato a causa dei granelli di sabbia, del vento o del sale. Infine, aggiungiamo a tutto questo i lavaggi molto più frequenti. Il risultato sono capelli secchi, fragili e con doppie punte. Come si rimedia a tutto questo?

Per idratare i capelli secchi e sfibrati in estate proviamo questo rimedio naturale col frutto che abbiamo già in casa

I frutti estivi sono idratanti e rinfrescanti non solo per l’organismo, ma anche per pelle e capelli. Si prestano infatti come ingredienti per tanti rimedi naturali, dagli scrub alle maschere. Il bello è che utilizzare la frutta come segreto di bellezza permette di creare dei cosmetici naturali così colorati e profumati che viene voglia di mangiarli! In particolare, quando si tratta di capelli secchi, un rimedio naturale da provare è il trattamento alla pesca. Questo dolcissimo frutto, infatti, potrebbe aiutare a reidratare non solo le lunghezze, ma anche le radici e il cuoio capelluto. Dicono che le pesche aiutino perfino a ridurre il prurito. Possiamo preparare la maschera con le pesche un po’ ammaccate e mollicce, che non hanno più un aspetto molto appetitoso. Ecco come fare.

Ingredienti:

2 pesche mature;

un barattolino di yogurt naturale.

Procedimento:

schiacciare la polpa delle pesche o frullarla fino a ottenere una crema liscia e omogenea;

aggiungere lo yogurt e mescolare;

applicare sui capelli, soprattutto sulle radici e sul cuoio capelluto;

lasciar agire per circa 20 minuti;

sciacquare i capelli e procedere con un normale lavaggio.

Ecco pronto il rimedio naturale per idratare i capelli secchi e sfibrati! Chi invece avesse il problema opposto, ovvero i capelli secchi, dovrebbe provare l’infuso di rucola ed evitare alcuni errori comuni.

Approfondimento

