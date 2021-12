Manca davvero poco al Natale e tra indecisione e mancanza di tempo, ci siamo ridotti, anche quest’anno, ai fatidici regali dell’ultimo minuto. A pochi giorni dal 25 dicembre, nemmeno il caro amico Amazon può fare più miracoli, siamo così costretti a dover risolvere questa problematica da soli. Alla ricerca di una soluzione e con i giorni contati, proprio non sappiamo dove sbattere la testa. Dunque, restiamo a galla su una corda sottile che separa la salvezza in calcio d’angolo e una cattiva figura. Ecco perché siamo obbligati a trovare una soluzione, rapida, veloce, d’impatto e magari che ci faccia risparmiare qualcosina.

Una magnifica esperienza

La soluzione ideale può essere quella di regalare un buon libro. Dai romanzi alle ultime uscite, un libro ci offre la possibilità di spaziare tra un ventaglio di scelte adatte a soddisfare tutti i gusti. Grazie a un libro poi, doneremo una magnifica e avventurosa esperienza ai nostri amici, lasciandoli senz’altro a bocca aperta.

Ovviamente, sceglieremo il regalo adatto in base ai gusti e alle preferenze del destinatario.

Ad esempio, se il nostro amico è un appassionato dei fumetti di Diabolik: il romanzo omonimo potrebbe fare al caso suo. Azione e intrigo in un libro ispirato al film uscito nelle sale cinematografiche in questa fine del 2021. Ovviamente nel romanzo di Andrea Carlo Cappi – come nel film e nei fumetti – oltre a Diabolik, ritroveremo l’affascinante Eva e l’immancabile Ispettore Ginko.

I regali dell’ultimo minuto non saranno più un problema con questi 5 entusiasmanti libri che lasceranno a bocca aperta i nostri amici

Se i nostri amici sono appassionati di fumetti e graphic novel, possiamo optare per grandi classici o per interessanti novità.

Tra i grandi classici non può mancare nella nostra lista dei regali l’intramontabile “MAUS” di Art Spiegelman. Un grande classico del genere graphic, che ripercorre la storia dell’Olocausto.

Tra le novità interessanti, certamente il graphic novel ispirato al romanzo “1984” di George Orwell. Fido Nesti in “1984. Il graphic novel” ripercorre fedelmente con immagini e dialoghi la trama del romanzo orwelliano.

Altro libro affascinante è “Frida Kahlo. Operetta amorale a fumetti” di Vanna Vinci. Un graphic novel che narra alla perfezione l’interessante storia di una delle donne più rappresentative del Novecento.

Il cinema nostrano

L’ultima proposta è italiana al cento per cento. Infatti, se i nostri amici sono fan dei magnifici film degli anni ‘70/’80 di Bud Spencer, potremmo regalare il libro omonimo. “Bud Spencer” è un grande omaggio di Marco Sonseri a Carlo Pedersoli, protagonista indimenticabile di decine di film che sono nella storia del cinema italiano.

Ovviamente, in libreria la scelta è variegata e per tutti i gusti. Un libro, se regalato con amore, sarà sempre apprezzato.

