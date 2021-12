Siamo a un passo dall’inizio del 2022. Stiamo per lasciarci alle spalle questo 2021 per accogliere nelle nostre giornate un nuovo anno, ricco di buoni auspici e propositi. Le previsioni dell’oroscopo non si fermano mai e i pianeti in rapporto continuo ci lasciano immaginare un anno florido e interessante. Ognuno di noi si augura il meglio, tra importanti soddisfazioni lavorative, fortuna e amori travolgenti. Come abbiamo visto, sarà un 2022 di fuoco con soldi a palate e passione travolgente per questi segni zodiacali con i portafortuna da avere assolutamente. In questo articolo andiamo a scoprire come saranno i piccoli Capricorno e Acquario, che nasceranno a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio.

Indizi

Dunque, nei primi due mesi del nuovo anno, arrivano i primi bimbi nati sotto il segno del Capricorno e dell’Acquario. Il segno del Capricorno comprende i nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio, mentre l’Acquario tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Tanta attesa, quindi, per capire come saranno i bebè che nasceranno sotto i fiorenti Cieli del 2022. Tra piccoli geni e spiriti solitari, il fascino delle stelle ci lascia qualche importante indizio. E allora andiamo a vedere cosa prevede l’oroscopo.

Affascinanti, imprevedibili e tenaci, ecco come saranno i bambini nati a gennaio 2022 secondo l’oroscopo

I Capricorno del 2022, tra fascino e discrezione, saranno caratterizzati da un amabile caratterino forte e tenace. Certamente riusciranno a farsi notare. Saranno aperti alle tante possibilità che incontreranno lungo il cammino. I nati di gennaio avranno dalla loro parte Marte in Sagittario, grazie al quale saranno dinamici e socievoli. Ovviamente con qualche sfumatura in base al giorno di nascita. Nello specifico, i piccoli nati fino al 2 gennaio saranno concreti, lanciati verso il corretto perseguimento dei propri obiettivi, guidati da Mercurio in Capricorno. I piccoli nati dal 2 gennaio in poi avranno dalla loro parte Mercurio in Acquario. Saranno caratterizzati da una spiccata coerenza e senso logico e un’ottima capacità di adattamento alle circostanze della vita.

Piccoli Acquario

Dal 21 gennaio del 2022, i piccoli Capricorno lasceranno la scena ai nati sotto il segno dell’Acquario. Saranno soprattutto vivaci, svegli, obiettivi e concreti. I nati sotto il segno dell’Acquario saranno caratterizzati da un discreto potere d’attrazione e imprevedibilità. Saranno inoltre affascinanti e magnetici, originali e creativi.

I piccoli che nasceranno dal 21 gennaio in poi saranno molto svegli ed energici, avranno dalla loro parte Marte in Sagittario. I nati in seguito, invece, avranno dalla loro parte Marte in Capricorno e saranno ostinati e risoluti, tenaci e irrefrenabili. Certamente intelligentissimi ma anche un po’ troppo testardi.

Dunque, affascinanti, imprevedibili e tenaci, ecco come saranno i bambini nati a gennaio 2022 secondo l’oroscopo.

Approfondimento

Una valanga di soldi e soddisfazioni lavorative per questi 3 segni zodiacali che avranno un 2022 col botto