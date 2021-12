Cucinare è un momento che unisce e che rilascia una serie di emozioni positive, a cui molti di noi non riescono proprio a rinunciare. Quando ci si mette ai fornelli, infatti, si lascia viaggiare la creatività, riuscendo a dare sfogo alla propria passione. E questo può diventare ancora più semplice se si conoscono più ricette. Avendo in mente diversi piatti da poter cucinare, potremo facilmente scegliere quello che si adatta maggiormente al nostro stato d’animo. E, in un secondo momento, potremmo anche modificarlo, rendendolo ancora più personale. E ora che le feste richiedono tanto impegno e passione in cucina, conoscere molte ricette tra cui poter spaziare può certamente tornarci utile.

Altro che il solito e banale polpo, sarà questo il piatto leggero protagonista del pranzo di Santo Stefano

Il Natale forse mette a dura prova la nostra capacità ai fornelli, visto che richiede la preparazione di tantissimi piatti. Per facilitarci le cose, potremmo buttarci su una particolarissima ricetta che abbiamo consigliato in questo nostro precedente articolo. Così, infatti, proveremo qualcosa di nuovo e certamente lasceremo stupiti gli ospiti. Ma sappiamo bene che il lavoro in cucina non finisce di certo il 25 di dicembre. Abbiamo anche Santo Stefano, il giorno successivo, e sappiamo di dover preparare qualcosa di gustoso ma che al tempo stesso non sia molto pesante. E forse degli straccetti di pollo all’arancia potrebbero essere la soluzione ideale. Infatti, altro che il solito e banale polpo, sarà questo il piatto leggero protagonista del pranzo di Santo Stefano.

Straccetti di pollo all’arancia, ecco come prepararli in pochi e semplici passaggi

Preparare questi straccetti non solo sarà facilissimo, ma anche estremamente appagante. Per prima cosa, procuriamoci tutti gli ingredienti necessari:

1 petto di pollo da 2 kg;

2 arance;

miele;

sale;

1 cipollotto verde;

olio di oliva;

noci tritate.

Concentriamoci subito sulle arance, spremendole per poi versare il succo in una ciotola. All’interno di essa, poi, aggiungiamo anche il pollo, precedentemente tagliato a piccole striscioline. Lasciamo il tutto in frigo a riposare per circa quarantacinque minuti. Trascorso il tempo necessario, prendiamo una padella e, con un filo d’olio, facciamo soffriggere la cipolla. Poi, aggiungiamo anche il pollo fino a che non ne vedremo la carne abbastanza dorata. Versiamo poi il succo di arancia e mescoliamo il tutto con un piccolo cucchiaio di miele. Dopo 10 minuti la nostra carne sarà pronta. Non ci resterà che impiattarla e cospargerla di deliziose noci tritate.

