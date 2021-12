Siamo in dirittura d’arrivo, manca davvero poco all’avvento del Natale e molti di noi sono già attivi alla ricerca del fatidico regalo. Che il destinatario sia il proprio partner o un amico, l’impegno è d’obbligo. Alle volte ci può capitare di ricercare alla rinfusa, perché davvero non sappiamo da dove partire o perché il destinatario del dono ha davvero tutto. Sciarpe, profumi, prodotti per la cura del corpo, elettronica, abbigliamento, in alcune situazioni vorremmo semplicemente evitare di fare il classico regalo natalizio. Il problema è come fare, da dove partire, da cosa trarre ispirazione. La soluzione è che effettivamente non esiste una risposta comune a tutti.

Regalare un’emozione

Il Mondo dell’ecommerce e i negozi fisici offrono una marea di idee pensate per ognuno di noi. Consigli e doni originali da fare in base al carattere e ai gusti del destinatario, o ancora, regali economici per gli appassionati di musica, moda, ecc.

E allora, quale dono mai potremmo fare di tanto avvincente adatto ai nostri amici sognatori?

Sembrerà strano ma la proposta ideale è quella di regalare un libro. Sì perché un libro sarà apprezzato sia dai lettori che dai non lettori. Al di là del semplice regalo materiale, è un gesto che offre un universo di emozioni, storie, conoscenze e libertà. È un qualcosa capace di lasciare il segno nel tempo, facendo apprezzare e vivere nuove realtà. È un piacevole viaggio con la mente da fare comodamente seduti sul divano di casa. Sono davvero tante le proposte a cui possiamo ispirarci: alcune decisamente avvincenti, altre in grado di farci vivere un’esperienza, altre ancora, ci regalano semplicemente un’emozione.

Non solo sciarpe e profumi, ecco un avvincente regalo natalizio adatto a partner e amici sognatori

Regalare un libro a “scatola chiusa” può rappresentare però un rischio, soprattutto se il nostro dono è riservato a persone che leggono poco. Ecco perché oggi andremo a presentare dei titoli adatti a tutti, proposte in grado di far vivere un’esperienza emozionante anche ai più restii.

La prima proposta è un libro di narrativa di Antonio Tabucchi: “Viaggi e altri viaggi”. L’ideale in questo periodo di pandemia, è un testo che ci porta in giro per il mondo restando comodamente seduti sul nostro divano. Una piacevole avventura nella memoria di luoghi e culture lontane, descritte fino al minimo dettaglio. Adatto ai sognatori e a coloro che vogliono uscire dalla monotonia della realtà.

Una proposta simile è la biografia della scrittrice norvegese Erika Fatland: “Sovietistan – Un viaggio in Asia centrale”. Un vero e proprio viaggio attraverso gli occhi dell’autrice in una parte del Mondo poco chiacchierata e sconosciuta. Tra culture differenti e spunti interessanti, può rivelarsi davvero una piacevole sorpresa.

Fuori dall’ordinario

Una proposta decisamente fuori dall’ordinario è un romanzo conosciuto da pochi di Italo Calvino: “Se una notte d’inverno un viaggiatore”. Un libro inusuale e dall’incipit curioso, racchiude in sé tanti romanzi che spaziano tra diversi generi, dove i protagonisti, siamo noi, i lettori. Un libro avvincente e adatto ai sognatori, che ci trasporta in un piacevole viaggio.

Non solo sciarpe e profumi, ecco un avvincente regalo natalizio adatto a partner e amici sognatori, perché un libro è anche una piacevole esperienza da vivere.