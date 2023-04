I profumi vintage iconici che stanno tornando di tendenza questa primavera e che faranno cadere tutti ai tuoi piedi

Ci sono fragranze che sono semplicemente irrinunciabili e distinguibili ovunque. Se vogliamo che quando entriamo in una stanza tutti si accorgano della nostra presenza ma in modo discreto, questi profumi vintage sono l’ideale.

Alcuni profumi sono diventati delle icone di stile ed eleganza. Parlando di profumi vintage la mente corre subito a Chanel n.5 ma non è l’unica fragranza che sta tornando di estrema attualità in questa primavera 2023. Inoltre vedremo anche le le profumazioni che si preannunciano come nuovi classici della bella stagione.

I profumi vintage iconici che stanno tornando di tendenza questa primavera: le essenze indimenticabili

Molti marchi non sono più in commercio ma continuano ad affascinare intere generazioni. Alcuni profumi sono diventati leggendari e ormai si trovano solo come riproduzione o in alcuni scaffali dei collezionisti. Inutile dire che il valore è lievitato con gli anni e questi pezzi vintage possono valere fino a 400 €. In alcuni casi la fragranza originale è stata modificata per presenza di ingredienti di origine animale. Ora in commercio troviamo delle riedizioni.

Da Guerlain a Dior: ecco i profumi più desiderati di questa primavera Jicky è forse il profumo più celebre di Guerlain. Sembra che il noto profumiere francese creò la fragranza dopo una brutta delusione amorosa. Il profumo che fu proposto al mercato nel 1889 ha note di testa che vanno dal rosmarino al bergamotto fino al mandarino e viene venduto ancora dal marchio d’Oltralpe alla cifra di 140 €. Altro nome che riecheggia nel mondo della profumeria è Miss Dior, un’inebriante profumo floreale che uscì sul mercato nel secondo dopoguerra ovvero nel 1947. La boccetta di Miss Dior si caratterizza per il motivo pie de poule sul fondo. Di recente è stata immessa sul mercato una nuova edizione a cui fa da testimonial Natalie Portman. Per quanto riguarda i profumi da uomo, una fragranza vintage è sicuramente Pour Un Homme de Caron. Fu lanciato sul mercato nel 1934 e si può considerare il primo vero profumo per uomo dato che fino a quel momento gli uomini utilizzavano solo acqua di Colonia.

La profumeria anni ottanta e novanta

Altre fragranze che stanno tornando alla ribalta sono diventati celebri negli ultimi decenni del secolo scorso come Shalimar di Guerlain o Opium di Yves Saint Laurent che fece furore negli anni ottanta. Opium era molto persistente e speziato è veramente si lasciava la scia. Ora una bottiglia di Opium del ’77 è introvabile e può costare sino a 458 € su Etsy. Ancora possiamo citare Anais Anais di Chacharel che fra le giovani letteralmente spopolava.

I profumi della primavera

Per la primavera un ottimo suggerimento sono le fragranze a base di Iris e Gelsomino. Fra queste troviamo Les Infusion Iris di Prada, Bloom di Gucci, La Vie Est Belle di Lancôme, Hiris di Hermes, 5th Avenue di Elizabeth Arden.

Altra essenza perfetta per questa primavera è l’olio di Neroli con le sue note fresche e agrumate. Pensate che per estrarre l’olio dai fiori d’arancio occorrono migliaia di fiori ed è una lavorazione molto complessa. Fra i profumi a base di olio di Neroli troviamo, ad esempio, Neroli Nasimba di Maison Crivelli Parfumes, Infusion de Fleur d’Oranger. Di Prada, Neroli 36 di Le Labo.

Ecco quindi quali sono le essenze più fresche ed i profumi vintage iconici che stanno tornando di tendenza questa primavera.