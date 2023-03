Rosmarino sui termosifoni: ecco il vero motivo per cui tutti lo stanno facendo. Prova anche tu!

Il rosmarino è una pianta aromatica molto amata. Indispensabile in cucina, serve anche per risolvere un comunissimo problema casalingo. Andiamo a scoprirlo insieme.

Il rosmarino è, tra le erbe aromatiche, una tra le più amate. Appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, cresce spontaneo nell’area mediterranea.

I suoi utilizzi in cucina sono dei più svariati. Indispensabile per insaporire e profumare arrosti e patate, ci sono poi tantissimi altri utilizzi poco noti ma che stupiscono chi li prova. In questo articolo andremo a vedere insieme un altro uso del rosmarino in grado di risolvere un problema molto diffuso in tutte le case.

Per profumare casa, diffidare dei profumatori per ambienti

In casa si formano odori. Si passano varie ore in casa, si cucina e alcuni hanno anche la bruttissima abitudine di fumare. Molti poi hanno anche la pessima abitudine di non aprire spesso le finestre per far arieggiare gli ambienti. Tra l’altro, ci sono alcune stanze, come bagno e cucina, in cui la formazione di odori è inevitabile.

In commercio non c’è che l’imbarazzo della scelta in fatto di deodoranti per ambienti e diffusori. Tuttavia, si tratta di prodotti spesso piuttosto costosi e che talvolta possono anche nuocere alla salute. Da un test eseguito da una nota associazione dei consumatori, è infatti emersa la presenza di sostanze potenzialmente nocive all’interno dei principali prodotti per la profumazione di ambienti. Nello specifico, diffusori elettrici e spray automatici hanno liberato allergeni. Dal canto loro, invece, sistemi come i bastoncini d’incenso che sfruttano il sistema della combustione si sono dimostrati tossici, rilasciando addirittura sostanze cancerogene, come formaldeide e benzene.

Rosmarino sui termosifoni: ecco a cosa serve

Ci sono vari metodi naturali per profumare casa in maniera del tutto naturale, a rischio e costo zero. Qualche esempio? Mettere a bollire dei limoni oppure far scaldare nel forno delle bucce d’arancia. Anche il rosmarino, grazie al suo intenso profumo, è ottimo per diffondere un gradevole profumo nelle nostre stanze. Ci sono vari modi per sfruttare le sue aromatiche note. Tutti sistemi pratici e molto semplici. Il primo sistema, nonché il più diffuso, è quello di sistemare alcuni rametti di rosmarino sul termosifone. L’aria calda emanata dagli elementi si impregnerà del profumo del rosmarino diffondendolo nell’aria.

Chi utilizza il camino potrà godere degli stessi piacevoli effetti mettendo a bruciare alcuni rametti con la legna. Volendo, è possibile creare dei mix di fragranze in base ai propri gusti personali. Basterà infatti unire ai rametti di rosmarino anche le bucce di arance, limoni o pompelmi, rametti di pino e stecche di cannella. Ed ancora, fiori secchi di lavanda, origano, foglie di salvia o bastoncini di liquirizia. Insomma, oltre al rosmarino sui termosifoni: ecco che le possibilità da creare sono davvero infinite!

Infine, un’altra alternativa è quella di utilizzare l’olio essenziale di rosmarino o di una fragranza a piacere, e versarne alcune gocce su un panno, quindi sistemarlo sul termosifone. L’effetto sarà il medesimo.