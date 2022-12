I problemi di digestione continuano? Ecco quale verdura ci aiuterebbe a stare meglio

Il mal di stomaco e il gonfiore sono all’ordine del giorno se non si digerisce bene. Grazie alla verdura di cui leggeremo potremmo avere sollievo e alcuni miglioramenti.

La verdura è essenziale per la nostra salute. In una giornata dovremmo consumare almeno due porzioni di verdura da 200 g circa. Ovviamente le porzioni variano a seconda delle persone. In linea generale, però, 200 g di verdura fanno bene. Oggi parleremo di una verdura molto conosciuta per le migliaia di ricette che se ne possono fare, però non tutti ne conoscono i benefici.

Valori nutrizionali del sedano rapa

100 g di sedano rapa corrispondono solo a 23 kcal. Ciò significa che questa verdura, come molte altre, può essere utilizzata per le diete ipocaloriche. Oltre a questo, i suoi valori nutrizionali sono così distribuiti:

88 g di acqua;

1,9 g di proteine;

0,1 g di grassi ;

; 4 g di carboidrati;

2 g di fibre.

Il sedano rapa è ricco di minerali come ferro, calcio e fosforo. Anche i minerali non possono mancare, come la tiamina, riboflavina, niacina e vitamina C. Se i problemi di digestione continuano, è proprio da provare il sedano rapa.

Possiamo utilizzare questa verdura sia cotta, ad esempio all’interno delle vellutate e zuppe, sia crudo. Il sedano rapa ha il sapore molto simile a quello del sedano, anche se ha una consistenza simile alle patate. Oltre al loro sapore molto caratteristico, hanno anche tantissimi benefici per la salute. Abbiamo detto essere un alimento adatto alle diete ipocaloriche. Questo perché contiene tanta acqua e lo rende un alimento altamente digeribile.

I benefici

Le proprietà che avrebbe il sedano rapa sono le seguenti:

è un tonico , utilizzato in fitoterapia per riprendersi dai periodi di convalescenza ;

, utilizzato in fitoterapia per riprendersi dai periodi di ; avrebbe un’azione diuretica , infatti aiuterebbe l’organismo a depurarsi dalle tossine in eccesso per la presenza dell’ olio essenziale ;

, infatti aiuterebbe l’organismo a depurarsi dalle tossine in eccesso per la presenza dell’ ; digestivo , come abbiamo detto, grazie alla quota di acqua che contiene;

, come abbiamo detto, grazie alla quota di acqua che contiene; è un antiossidante, andrebbe a contrastare la presenza dei radicali liberi e ciò andrebbe a proteggere il nostro organismo.

Come possiamo vedere quindi ha delle proprietà che al corpo farebbero tanto bene.

Come si può utilizzare in cucina

Abbiamo detto che in cucina il sedano rapa può essere consumato anche da crudo. La cosa essenziale è saperlo pulire bene. Proprio per questo motivo, va messo nell’acqua calda con un po’ di bicarbonato. Poi sciacquarlo e continuare con la preparazione. Può essere condito con un po’ di olio, sale e aceto balsamico. Se si vuole l’alternativa cotta del sedano rapa, si può fare gratinato al forno. Potremmo, in alternativa, come idea primo piatto, metterlo nel mixer e creare un delizioso passato di verdura. Quest’ultimo possiamo utilizzarlo per la pasta o riso oppure consumarlo affiancato ai crostini di pane.

Come si può ben notare è un alimento molto versatile, diverse sono le ricette che ci possono venire in mente. Oltre ai piatti deliziosi che verrebbero fuori, il sedano rapa ci aiuterebbe anche per prevenire alcune forme di malattia o malesseri generali. E se i problemi di digestione continuano? Ecco come potremmo risolverli.