Anziché appendere la ghirlanda di Natale fuori dalla porta si può fare come dolce con questa ricetta

Se a Natale si è tutti più buoni allora anche le nostre ricette dovranno essere perfette. Preparare il dolce che leggeremo sarà un gioco da ragazzi e faremo bellissima figura.

Preparare i dolci di Natale è un momento per stare insieme ai propri figli o famigliari. Ci possono essere davvero tante ricette da utilizzare. Potremmo sceglierne magari qualcuna semplice in modo anche da non utilizzare troppi utensili e facilitarci il lavoro. Ad esempio vediamo qualche idea utilizzando i bignè come base.

Ghirlanda di bignè doppio gusto

Gli ingredienti che ci servono per fare questa ricetta sono:

125 g di acqua;

125 g di farina;

90 g di burro;

1 pizzico di sale;

2 uova;

90 g di latte;

40 g di burro;

50 g di farina;

8 g di cacao amaro;

1 uovo grande.

Per la crema:

300 ml di panna;

30 g di farina;

100 g di zucchero;

35 g di cacao amaro.

Anziché appendere la ghirlanda di Natale fuori dalla porta possiamo portare in tavola quest’idea

Passiamo subito al procedimento. La prima cosa che andremo a fare è preparare la pasta dei bignè. Volendo, per facilitare il lavoro, potremmo comprarli già pronti. Ma sicuramente facendoli in casa saranno ancora più buoni. Dunque facciamo sciogliere in un pentolino, sul fuoco, il burro e aggiungiamo successivamente acqua, sale e farina. Andiamo a mescolare energicamente fino a quando la crema non si addensa e si andrà a staccare dalle pareti. È consigliabile utilizzare un pentolino antiaderente.

Come fare la pasta dei bignè

Quando l‘impasto sarà pronto lo trasferiamo in una ciotola. Aspettiamo qualche minuto affinché si raffreddi. Successivamente possiamo aggiungere le uova, una per volta. Mescoliamo con una mestolo di legno. Ora siamo pronti per dare una forma ai nostri bignè. Ricopriamo con carta da forno una teglia e iniziamo a formare i bignè. Possiamo utilizzare o una sac à poche oppure un cucchiaio, mettendo un po’ di impasto alla base e un altro po’ di impasto sopra la base. Così formeremo due piani di diversa grandezza. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Poi abbassiamo la temperatura a 170 gradi e cuociamo per altri 30 minuti.

Come farcirli

Nel frattempo possiamo passare al resto della ricetta. In un pentolino mettiamo la panna e il burro. Aggiungiamo poi le polveri, quindi zucchero, farina e cacao. Mescoliamo fino a quando il composto, anche in questo caso, sarà denso. In una ciotola a parte mettiamo questo composto e lo lavoriamo insieme all’uovo. Anche in questo caso andiamo a formare dei bignè, ma che saranno al cioccolato. Inforniamo anche questi alla stessa temperatura vista prima.

Crema

Nel frattempo che entrambe le varianti di bignè si cuociono, possiamo fare la crema. Quindi montiamo i tuorli con lo zucchero e il sale. Aggiungiamo poi la panna, la farina e il cacao. Mescoliamo e trasferiamo in un pentolino sul fuoco dove si andrà ad addensare. Non appena sarà pronta la lasciamo raffreddare. Quando saranno tiepidi sia la crema che i bignè sfornati, possiamo procedere all’assemblaggio.

Riempiamo prima tutti i bignè e poi li disponiamo a cerchio su una teglia rotonda. Per formare una ghirlanda dobbiamo mettere i bignè uno sopra l’altro, andando a formare due piani. Anziché appendere la ghirlanda di Natale fuori dalla porta, perché non possiamo prepararla noi in versione dolce? Questa sarà una ricetta super originale, magari non perderemo peso, ma è tempo di godersi le feste.