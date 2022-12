5 consigli efficaci per risparmiare sui regali di Natale ed evitare spese folli

Pensiamo che Natale e risparmio non possano andare d’accordo? Forse non è così, se seguiremo questi 5 consigli per non spendere cifre folli e non andare a mani vuote. Vediamo delle piccole ma geniali regole per muoversi con disinvoltura nella corsa agli acquisti.

Un Natale senza regali che festa sarebbe? Scartare i doni instaura attimi di suspense e gioia sia ai grandi che ai piccini. Qualcuno fra noi potrebbe gradire trovarsi anche dall’altra parte, ovvero quella di chi il regalo lo fa. Tuttavia, il grande giorno potremmo ripensare a quanto abbiamo speso e chiederci chi ce lo ha fatto fare. Eppure, i modi per risparmiare sui regali ci sono e sono semplici da mettere in pratica. Si tratta di qualche piccola astuzia che allontanerà l’incubo della spesa. Se ci stiamo ancora chiedendo se sia possibile salvare il portafogli durante gli acquisti, la riposta è certamente affermativa. Vediamo come si può fare.

Ecco i primi dei 5 consigli efficaci per risparmiare sui regali di Natale

Che sia un ritrovo con amici o un pranzo dai parenti, i regali non possono mancare. E, infatti, anche per via di tutti coloro che dovremo accontentare, sarà facile far salire il conto finale. Per fortuna, potremmo agire d’anticipo e ipotizzare la spesa totale. Proprio questo è il primo consiglio che vogliamo dare: fissiamo un budget, cosicché avremo la certezza di quanto vorremo sborsare. Possiamo tirare le somme di entrate e uscite, e dei risparmi che abbiamo conservato. Infine, scegliamo per ogni persona una cifra che le vorremmo destinare.

Il consiglio numero due è quello di fare attenzione alle promozioni. Teniamo gli occhi aperti e drizziamo le orecchie. Le pubblicità e gli annunci online ci informano su possibili sconti e offerte attive. In questi casi il web è una fonte inesauribile di idee, grazie anche al Black Friday, ormai puntualissimo ogni anno. In alternativa, potremmo recarci presso un qualsiasi outlet e controllare se c’è qualcosa che può interessare, a partire da un bell’abito.

Il terzo suggerimento è in linea col precedente. Infatti, oltre alle promo, potremmo affidarci alle carte fedeltà. Andiamo spesso a far spesa in un determinato negozio? Allora avremo probabilmente accumulato un bel po’ di punti. Con questi potremmo ottenere sconti importanti sui prodotti che desideriamo acquistare.

Vintage e riciclo come ultime risorse

Tra i 5 consigli efficaci per risparmiare sui regali di Natale c’è anche la proposta di puntare sul vintage. È una buona alternativa in caso avessimo finito le idee. Gli oggetti usati vanno di moda oggigiorno, tanto che ormai si trovano punti vendita praticamente ovunque. Se in negozio non troviamo nulla di interessante, proviamo sui siti di ecommerce come eBay o Vinted.

Per finire, potremmo anche scegliere di regalare qualcosa che in passato avevamo ricevuto noi. Non c’è nulla di male, in fondo si tratta di un dono che altri avevano pensato potesse piacerci. Inoltre, il riciclo è una soluzione intelligente e anti spreco.