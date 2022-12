Saporiti e veloci da preparare questi contorni adatti per il cenone di Natale e Capodanno

Contorni di Natale super veloci da fare all’ultimo minuto? Leggiamo assolutamente queste ricette veramente deliziose. Oltre ad essere buone sono anche d’impatto.

Si avvicina il Natale e dobbiamo pensare a cosa preparare per il grande cenone in famiglia. Dolci, antipasti, primi e secondi, la tavola sarà strapiena di roba da mangiare. La vera domanda che inizia a venire spontanea è “ma cosa prepariamo per il 24 dicembre?” Lo stesso dubbio c’è anche a Capodanno. Proprio per questo oggi ci soffermiamo sulla prima parte della serata, ovvero su qualche idea di contorni a tema natalizio. Partiamo subito con i primi ingredienti e la ricetta.

Ingredienti per l’albero di patate

La prima idea che proponiamo agli invitati è quella di creare dei deliziosi alberelli utilizzando come ingrediente principale le patate. Gli ingredienti che ci servono sono:

500 g di patate;

50 g di burro ;

; 50 g di parmigiano o pecorino;

2 tuorli;

metà cucchiaino di paprika dolce;

dolce; 1 pizzico di sale;

50 g di formaggio a piacere.

Saporiti e veloci da preparare questi contorni perfetti per il cenone e come cucinarli

Per realizzare questi alberelli la prima cosa da fare è andare a cuocere le patate. Dunque, prendiamo una pentola con acqua fredda e mettiamo le patate dentro. Non appena saranno cotte, le togliamo dall’acqua, le facciamo raffreddare e le spelliamo. Prendiamo una ciotola e schiacciamo le patate. Andremo ora ad unire anche il parmigiano, il burro e la paprika. Mescoliamo bene tutto. Adesso aggiungiamo anche i 2 tuorli e diamo un’ultima girata al composto.

Per formare gli alberelli ci servirà una sorta di sac à poche con la punta decorata. Andiamo a fare delle montagne con la pasta, come se stessimo preparando le zeppole di San Giuseppe, però più strette. Le facciamo cuocere a 180 gradi per 10 minuti circa. Quando saranno pronte lasciamo raffreddare e con il formaggio creiamo una piccola stellina da mettere in superficie. Ed ecco pronti i nostri primi contorni.

Scarola imbottita

Se si preferisce la verdura invece è da seguire questa ricetta:

4 ciuffi di scarola ;

; 1 spicchio di aglio;

40 g di uvetta ;

; 50 g di pinoli;

50 g di olive nere;

2 acciughe sott’olio;

30 g di pecorino ;

; b. di prezzemolo, sale, olio, pepe e pangrattato.

Come fare la verdura ripiena

Prima di tutto andiamo a pulire bene la scarola, in quanto è essenziale pulire la verdura per togliere i germi. La lessiamo in acqua bollente. In una pentola, successivamente, andiamo a mettere un po’ di olio e soffriggiamo l’aglio. Quando diventerà dorato aggiungiamo tutto il ripieno: pinoli, uvetta, olive nere e acciughe. Quando si saranno amalgamati bene tra di loro, li trasferiamo in una ciotola dove aggiungeremo il pecorino e aggiusteremo con prezzemolo, sale e pepe.

Prendiamo le foglie di scarola e iniziamo a riempirle. Chiudiamo con uno stuzzicadenti. A questo punto in un piattino mettiamo un po’ di pangrattato e impaniamo i nostri involtini di verdura. Li disponiamo su una pirofila e aggiungiamo un filo di olio. Cuociamo in forno a circa 250 gradi per 10 minuti circa. La scarola sarà pronta per accompagnare il nostro delizioso pranzo o cena natalizia. Sono davvero saporiti e veloci da preparare questi contorni.