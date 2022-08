Gli ultimi mesi del 2022 si preannunciano estremamente importanti per il mondo del lavoro. Il 22 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un DPCM che apre a migliaia di assunzioni nel settore pubblico. La nuova campagna di reclutamento coinvolgerà i principali Ministeri, l’Agenzia delle Entrate e importanti enti pubblici come INAIL e INL. Ma entriamo più nel dettaglio e andiamo a scoprire i più importanti concorsi pubblici in arrivo e le figure ricercate nei vari settori.

Le nuove assunzioni nei Ministeri

Sono addirittura 6 i Ministeri che saranno protagonisti di nuovi bandi pubblici nei prossimi mesi. In questi giorni è in atto un’importante riorganizzazione del settore della sicurezza e della giustizia. Pochi giorni fa c’è stato l’annuncio di oltre 1.500 nuove assunzioni nelle forze dell’ordine. Il DPCM apre invece a più di 500 nuovi assunti al vertice del comparto, ovvero al Ministero della Giustizia. 302 entreranno nella Polizia Penitenziaria. 215 nella gestione del personale.

Il Ministero della Giustizia non sarà l’unico ad assumere. 520 nuove figure professionali saranno assunte da quello degli Affari Esteri. 904 da quello della Cultura. 790 unità tra dirigenti e funzionari entreranno nel Ministero delle Infrastrutture mentre il Ministero dello Sviluppo economico assumerà 15 dirigenti. I 304 addetti che saranno assunti da quello dell’Istruzione, invece, hanno già iniziato le procedure di selezione.

Il rafforzamento degli organici di INAIL e INL

Moltissime opportunità in arrivo anche in due degli enti pubblici più importanti: INAIL e INL. L’INAIL, l’ente che si occupa degli infortuni sul lavoro, assumerà più di 100 fra tecnici, amministrativi e informatici. Saranno molte di più, invece, le assunzioni all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Alcuni bandi sono già usciti ma da qui a fine 2022 entreranno nell’ente quasi 800 nuovi assunti tra ispettori, dirigenti e assistenti.

I più importanti concorsi pubblici in arrivo nei prossimi mesi

Le opportunità per chi sogna da una vita di entrare nel settore pubblico non sono finite qui. L’Agenzia delle Entrate assumerà addirittura 5.990 nuovi operatori nei prossimi mesi. Di questi, 500 posizioni saranno riservate a diplomati che andranno a rivestire il ruolo di assistente tecnico.

Altri 25 posti, infine, sono riservati a chi ha come obiettivo quello di lavorare al Consiglio di Stato. 25 nuove assunzioni la cui procedura di assunzione terminerà entro la fine del 2023.

In attesa dell’uscita dei bandi di concorso specifici il consiglio è quello di monitorare le pagine dedicate dei singoli Ministeri o degli enti suddetti. Qui troveremo le diverse modalità di candidatura, i requisiti necessari e l’iter delle procedure di selezione.

