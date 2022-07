Il sogno di moltissime persone in cerca di prima occupazione o di chi vuole cambiare lavoro è quello di entrare nella Pubblica Amministrazione. E dopo anni di stallo e scarsa rotazione negli organici il momento potrebbe essere davvero quello giusto. In questi giorni si stanno aprendo importanti possibilità in alcuni degli organi di governo periferico più importanti del Paese. Ad esempio sono state appena annunciate più di 100 nuove assunzioni a tempo indeterminato o con contratti a termine nel Comune di Reggio Calabria. Assunzioni previste entro il 2022 e che saranno effettuate tramite concorso pubblico.

Le figure ricercate dal Comune di Reggio Calabria

Sono giorni di grande fermento per le amministrazioni comunali. Solo pochi giorni fa il Comune di Milano ha annunciato un importante piano di rafforzamento per inserire in organico più di 600 nuove figure professionali. Adesso tocca al Comune di Reggio Calabria, pronto ad assumere più di 100 addetti, sia a tempo indeterminato che determinato.

Più nel dettaglio, ci sarà spazio per 124 nuove assunzioni a tempo pieno e determinato. A queste si aggiungono altre figure che saranno inquadrate con contratti a tempo indeterminato.

Più di 100 nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato nel Comune di Reggio Calabria ed ecco come candidarsi

La nuova campagna di assunzioni seguirà iter differenti a seconda del futuro inquadramento contrattuale e lavorativo. 122 dei 124 nuovi assunti a tempo determinato saranno inseriti negli organici del Comune tramite concorso pubblico. Gli altri 2, invece, potranno godere dei benefici della procedura legata all’avviamento al lavoro.

Diverso il procedimento per le future assunzioni a tempo indeterminato. In questo caso l’Amministrazione intende indire bandi pubblici che andranno a formare delle graduatorie da cui scegliere il personale entro i prossimi 2 anni.

Per avere informazioni più dettagliate sulle specifiche procedure di selezione dovremo attendere solo pochi giorni. Soltanto dopo aver ottenuto il via libera dalla COSFEL il Comune pubblicherà i bandi. Nel frattempo il consiglio è quello di monitorare la pagina web in cui verranno pubblicati. Ovvero quella dei Bandi di Concorso del sito istituzionale del comune o della regione.

Chi intende candidarsi a una delle posizioni aperte dovrà essere in regola con i requisiti per la partecipazione ai bandi pubblici. Ovvero documentazione dei titoli di studio ottenuti, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi pendenti con la giustizia. Oltre, ovviamente, alla cittadinanza italiana se non specificato diversamente.

Lettura consigliata

650 nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato per giovani e meno giovani in questo importantissimo nuovo concorso pubblico