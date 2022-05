I peperoni sono un delizioso e coloratissimo ortaggio che possiamo trovare tutto l’anno nei negozi ortofrutticoli. Il profumo e il sapore del peperone sono decisi ed inconfondibili. Capace di insaporire i nostri piatti, il peperone è protagonista di diverse specialità tradizionali e regionali, come la bagna cauda piemontese. Altri esempi sono la classica peperonata, un delizioso contorno perfetto per accompagnare secondi piatti, oppure i peperoni ripieni. Quest’ortaggio è molto povero di calorie, ma ricco di vitamine A e C.

Tuttavia, molte persone evitano di consumarli perché potrebbero essere difficilmente digeribili. Il metodo più diffuso per rendere i peperoni un ortaggio facilmente digeribile è quello di rimuoverne la buccia. Tuttavia, questo procedimento richiede tempo per via della cottura al forno oppure in padella. Oggi vogliamo consigliare due metodi veloci per rendere più leggeri i peperoni e una gustosa ricetta facile e tutta da provare.

Come rendere più digeribili i peperoni e cucinarli in padella per preparare un veloce piatto unico gustoso che conquisterà famiglia e amici

I semi e i filamenti bianchi all’interno dei peperoni sono difficili da digerire. Pertanto, se consumiamo i peperoni crudi o cotti, questi vanno sempre rimossi. Ci sono due ingredienti molto comuni che possiamo utilizzare per rendere più digeribili i peperoni senza accendere il forno. Il primo è la mela. Pare infatti che aggiungere qualche pezzetto di mela ai peperoni in padella possa renderli più leggeri. Pertanto, dopo aver pelato la mela ed averla tagliata a pezzetti, aggiungiamola ai peperoni in padella e rimuoviamola al termine della cottura. Gli zuccheri della frutta li renderebbero più digeribili. In alternativa alla mela, possiamo aggiungere in cottura un po’ di zucchero. Se invece li consumiamo crudi, per rendere più facile la digestione possiamo condirli usando un po’ di aceto o di limone.

Omelette ai peperoni

Se vogliamo cucinare un piatto unico facile e veloce con i peperoni, possiamo preparare delle sfiziose omelette in padella. Dopo aver visto come rendere più digeribili i peperoni, usiamoli per realizzare questa ricetta. Ci serviranno 6 uova, 2 peperoni, una cipolla e 200 g di pomodori. Per insaporire avremo bisogno di un filo d’olio extravergine d’oliva, sale, pepe e formaggio grattugiato. Tagliamo finemente una cipolla e facciamola insaporire in padella con un filo d’olio. Tagliamo i pomodori a pezzetti, i peperoni a listarelle ed uniamoli al soffritto.

Saliamo, pepiamo e lasciamo cuocere con un coperchio per una decina di minuti. Intanto, prepariamo le omelette sbattendo le uova con una manciata di formaggio grattugiato, sale e pepe. Ungiamo una padella antiaderente e, quando sarà ben calda, facciamo cuocere le omelette un paio di minuti per lato. Farciamole con il ripieno di peperoni e pomodori e facciamo dorare le omelette chiuse a portafoglio. Serviamole ben calde per assaporarle al meglio.

Consigli

Se avanzano degli ingredienti durante la preparazione delle omelette, basterà unirli e preparare delle gustose frittatine di pomodori e peperoni. Perfette da gustare anche per il pranzo successivo, possiamo conservare le omelette per un giorno dentro un contenitore ermetico nel frigorifero.

