La bella stagione è finalmente al massimo del suo splendore, e sono moltissimi i fiori selvatici che deliziano le nostre pupille con i loro colori e il nostro naso con il loro profumo. Margherite, denti di leone, fiordalisi, primule e mille altri fiori abbelliscono le nostre campagne e a volte anche le nostre città. Ma c’è un fiore che più di tutti simboleggia l’arrivo dell’estate. Si tratta del coloratissimo papavero. Il papavero ha il suo momento di maggiore splendore proprio in questi giorni, nei mesi di maggio e giugno. Quanti di noi non hanno saputo resistere e si sono portati a casa uno splendido mazzo di papaveri selvatici? Purtroppo però, una volta messi in vaso ci attende un’amara sorpresa: i papaveri sono molto delicati, e sfioriscono in fretta. Dunque come possiamo far durare più a lungo il nostro mazzolino di papaveri selvatici? Utilizziamo qualche semplice trucchetto

L’aspirina nell’acqua fa durare più a lungo i fiori

La saggezza popolare vuole che aggiungere dell’aspirina nell’acqua dei fiori recisi li faccia durare più a lungo e aiuti a mantenere i loro colori più accesi. E c’è un fondo di verità in questo consiglio della nonna: l’aspirina, infatti, rende l’acqua dei fiori più acida, e questo permette all’acqua di risalire più in fretta nel fusto e mantenere idratati i tessuti della pianta. Ma ci sono anche altre tecniche che possiamo utilizzare.

I papaveri recisi sfioriscono subito, ma proviamo questi trucchetti per farli durare molto più a lungo anche in vaso

Un altro consiglio importante è quello di tenere i nostri papaveri recisi assolutamente lontani da fonti di calore e soprattutto di luce. Se li teniamo vicino a una finestra, sfioriranno molto più in fretta. La luce del sole, infatti, fa sbiadire i loro colori e indebolisce i petali, portando i papaveri a una morte prematura. Molto meglio collocare il vaso in un luogo ombreggiato e fresco.

Usiamo un vaso opaco per mantenere costante la temperatura dell’acqua

I papaveri recisi sfioriscono subito, ma noi possiamo prolungare la loro vita se utilizziamo un vaso non trasparente in cui tenerli. Un vaso opaco, infatti, ci permette di mantenere più costante la temperatura dell’acqua. Senza sbalzi di temperatura, i nostri papaveri si manterranno fioriti molto più a lungo. Un’ultima soluzione per chi vuole dei papaveri ancora più longevi: possiamo direttamente coltivarli nel nostro giardino. Esistono infatti varietà di papaveri domestici che sono molto più resistenti di quelli selvatici e dureranno diversi giorni anche una volta recisi. Saranno una splendida aggiunta a un coloratissimo giardino.

Approfondimento

Avremo mazzi e mazzi di fiori giganti in estate se piantiamo adesso questi semi che presto ci regaleranno fioriture da capogiro