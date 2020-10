Una compressa dai mille usi. L’aspririna, un’alleata anche per i fiori recisi.

Con l’arrivo dell’autunno, l’aspirina diventa una risorsa indispensabile da avere sempre a portata di mano, sia a casa che in borsa. Come sanno bene le nostre mamme e nonne, dobbiamo sempre tenere qualche compressa di aspirina nell’armadietto delle medicine per far fronte ai malanni di tutti i giorni. Non vogliamo mai farci cogliere impreparati da un mal di gola o un mal di testa improvvisi, e non c’è niente di peggio che dover affrontare una faticosa giornata di lavoro quando non ci sentiamo in forma. È in queste occasioni che una compressa di aspirina diventa la nostra alleata più preziosa.

Ma lo sapevi che oltre che per noi umani, l’aspirina è un’alleata anche per i fiori recisi?

Un semplice trucco per far durare più a lungo i fiori recisi

Una volta staccati dal fusto, i fiori recisi tendono ad appassire molto velocemente. Questo accade perché i fiori non ricevono più nutrimento da parte della pianta, e dopo poco tempo seccano o marciscono. Metterli in acqua può mantenerli freschi al massimo per qualche giorno, e allungare un po’ la vita a quel mazzo di rose in salotto, ma se non prendiamo precauzioni per farli durare più a lungo, i fiori purtroppo saranno da buttare nel compost dopo pochi giorni.

Ma esiste un trucco che non tutti conoscono per far durare il nostro mazzo di fiori ornamentali molto più a lungo: basta sciogliere una compressa di aspirina nell’acqua del vaso.

Ma perché l’aspirina dovrebbe far bene ai fiori recisi? Il segreto sta nelle sue proprietà chimiche.

L’aspirina infatti, abbassa il PH dell’acqua, cioè il suo grado di acidità o basicità.

Se ci sciogliamo dentro un’aspirina, l’acqua diventa leggermente acida, e questo le permette di risalire molto più velocemente lungo il gambo del fiore. In questo modo, i tessuti della pianta rimangono idratati più a lungo, e il fiore appassisce molto più lentamente.

La prossima volta che qualcuno vi regalerà un bel mazzo profumato, ricordate questo semplice trucco: l’aspirina è un’alleata preziosa anche per i fiori recisi.