I pantaloni più trendy della primavera e che sono amati anche da Chiara Ferragni: indossali come la nota influencer

Quali sono i pantaloni must have di questa primavera? Proviamo a dare una risposta a questa domanda dando un occhio anche al guardaroba di una delle celebrità più amate degli ultimi anni e cioè Chiara Ferragni.

È tempo delle pulizie di primavera e anche di rinnovare il guardaroba. Siamo in quel momento dell’anno in cui cominciamo a disfarci dei vecchi abiti e ne compriamo di nuovi.

Proprio per questo in molti potrebbero chiedersi quali siano i capi del momento. Sappiamo bene che ormai la moda dei jeans skinny e a vita alta è giunta al capolinea in favore di altre.

Tuttavia, cosa c’è da dire per quanto riguarda i pantaloni di altri materiali? Lo scopriremo molto presto. Ti illustreremo infatti i pantaloni più trendy della stagione e che sono amati anche da Chiara Ferragni.

Tutti li odiavano, ma sono i pantaloni del momento

I pantaloni di cui stiamo per parlare non sono sempre stati molto apprezzati. Anzi, i più li ritenevano persino ridicoli a causa della strana forma.

E tanti probabilmente non hanno cambiato ne’ cambieranno opinione nonostante siano ormai in auge. Stiamo parlando dei pantaloni cargo, larghi e comodissimi.

Ne esistono in cotone, in nylon e persino in denim, semplici o con vistose e grandi tasche a impreziosirli. Possono essere casual o più eleganti, specialmente quando in seta. Insomma, ce ne sono per tutti i gusti e soprattutto per tutte le occasioni.

Ecco i pantaloni più trendy della primavera e che sono amati anche da Chiara Ferragni

Lo sa bene Chiara Ferragni, che dopo Sanremo ha preso parte alla Milano Fashion Week mostrandosi proprio con un cardigan e un paio di pantaloni cargo. L’outfit era impreziosito da un paio di vistosi occhiali verdi.

Non è la prima volta che la nota influencer viene avvistata con dei pantaloni cargo. Li aveva già indossati in tempi non sospetti e cioè nel 2022, quando non erano ancora sulla cresta dell’onda delle tendenze.

Come indossarli

Quindi, puoi provare ad indossare i pantaloni cargo proprio come ha fatto Chiara Ferragni e cioè assieme a un cardigan della stessa tinta e spezzando la monotonia con un accessorio dal colore diverso.

Lei ha scelto gli occhiali, ma tu potresti optare per una borsa o per un altro accessorio a scelta. Insomma, cerca di essere originale. La personalità conta molto quando ti vesti, persino se ti stai ispirando ad un personaggio famoso.

Per un outfit più casual, potresti indossare i pantaloni cargo assieme ad un top corto semplice e ad una giacchetta. Al posto di quest’ultima puoi optare per una felpa oversize o, appunto, per un cardigan dotato di cerniera. Abbinaci una minibag che richiami il colore del top ed ecco che avrai un outfit casual perfetto e alla moda.

