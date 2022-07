Pulire le finestre con i suoi vetri non è una cosa che facciamo tutti i giorni. Un po’ perché effettivamente non ce n’è bisogno, ma anche perché spesso ci passa di mente. Fino a quando, però, il sole alto nel cielo non batte sui nostri vetri e rende visibile tutto lo sporco presente. Allora lì capiamo che forse è il caso di dar loro una pulita.

Pulizia del vetro e degli infissi

Per pulire i vetri ci sono molti metodi naturali e che quindi non richiedono l’uso di prodotti chimici. Altri rimedi, invece, richiedono degli spray che possiamo acquistare al supermercato. La scelta spetta sempre a noi, ma sicuramente dobbiamo valutare il livello di sporco che abbiamo sulla finestra, perché molte volte della semplice acqua non è sufficiente.

La finestra non si compone solo di vetro interno ed esterno, ma anche degli infissi. Questi possono essere in vari materiali, che vanno dal PVC al legno. I metodi di pulizia saranno dunque diversi. Se abbiamo gli infissi in legno, quello vero, usiamo dei prodotti per il legno. Non spruzziamoci sopra la prima cosa che ci passa per la mente. Per pulire le parti alte delle finestre possiamo anche usare delle spazzole che si allungano.

Come pulire il telaio inferiore fisso delle finestre sempre sporco di polvere

Non dimentichiamo che la finestra si compone anche di un telaio. E, se notiamo bene, quello inferiore è quasi sempre sporco. Per telaio inferiore intendiamo quella parte della finestra che poggia sul pavimento, se è una portafinestra, oppure sul davanzale. Per essere quindi più precisi, la parte che raramente si pulisce è la traversa del telaio fisso della finestra su cui poi poggia la traversa del telaio mobile.

Come pulire allora la traversa

Il primo metodo è quello di prendere una spugna, posizionarla sulla traversa fissa e segnare con un pennarello dove questa entra in contatto con le parti fisse che non permettono alla spugna di entrare nel canale. Dove abbiamo fatto i segni tagliamo la spugnetta e adesso avremo libero accesso al canale per raccogliere lo sporco.

Un altro metodo, invece, è quello di usare un asciugacapelli. Nella parte posteriore mettiamo una mascherina chirurgica e poi leghiamo la parte superiore di una bottiglia di plastica con il collo rivolto verso l’esterno. Azioniamo l’asciugacapelli e passiamo il collo della bottiglia nella traversa. L’aria aspirerà la polvere e finalmente ora sappiamo come pulire il telaio inferiore fisso delle finestre sempre sporco sarà un vero gioco da ragazzi.

