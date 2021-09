L’estate può dirsi ormai finita. In tutto lo Stivale dobbiamo interpretare le recenti piogge e cali di temperatura come il segnale che l’autunno è quasi arrivato. È quindi il momento di pensare a cambiare gli abiti nel nostro armadio. Diciamo arrivederci a prendisoli e canottiere, e tiriamo fuori i primi maglioncini. È facile che questo si trasformi in un momento di stress spingendoci a rimandare quel momento all’infinito. In realtà possiamo trasformarlo in un’opportunità.

Possiamo creare un armadio che ci appartiene di più e che sarà così ordinato da specchiare la nostra armonia mentale. È quindi essenziale tenere uno spirito positivo, ma anche un certo criterio. Infatti, a volte dimentichiamo questi passaggi essenziali che stiamo per descrivere per un cambio stagione dell’armadio davvero perfetto. Mantenere ordine nel processo, infatti, riuscirà a calmare i nostri nervi e a darci una chiara idea dei nostri progressi. Per non parlare poi del risultato, tanto soddisfacente che non vedremo l’ora di dover fare il prossimo cambio di stagione.

A volte dimentichiamo questi passaggi essenziali per un cambio stagione dell’armadio davvero perfetto

I passaggi di per sé sono semplici: svuotare l’armadio, pulirlo e riempirlo. Ognuno di questi poi comporta delle azioni diverse e molto importanti. Innanzitutto togliamo tutti i vestiti dall’armadio e disponiamoli tutti in un unico punto. Occupiamoci adesso dell’armadio stesso. Infatti, questa è l’occasione perfetta per pulirlo e lasciarlo igienizzato e profumato per i vestiti autunnali e invernali. Possiamo ricorrere a metodi naturali, magari usando acqua, bicarbonato e limone. Questi ingredienti si dimostrano efficaci in tutta la casa, anche in bagno per la pulizia del wc e in cucina. Appendiamo anche una bustina profumata di lavanda, non solo per profumare, ma anche per difendere i capi dagli insetti. Asciughiamo l’armadio e togliamo gli abiti invernali dai loro contenitori per disporli dentro. Questo è il momento perfetto per fare un altro tipo di pulizie.

L’occasione per un nuovo inizio

Tutti abbiamo dei vestiti che usiamo davvero raramente, troppo raramente. Dobbiamo pensare che questi potrebbero rendere più felici molte altre persone, che magari non se li potrebbero permettere. Noi avremo aiutato qualcuno e il nostro armadio sarà più libero e pieno solo delle cose che davvero ci piacciono. Se stiamo avendo difficoltà a differenziare i capi, non possiamo sbagliare col metodo giapponese di riordino più famoso al mondo. Mettiamo quindi in delle buste i vestiti che intendiamo donare. A mano a mano che mettiamo i vestiti più pesanti nell’armadio, assicuriamoci di metterli in ordine usando grucce e contenitori. Questo è un passaggio essenziale perché ci donerà un armadio più bello. Inoltre, sarà più facile mantenere l’ordine trovando subito quello che cerchiamo.

Occupiamoci adesso dei vestiti estivi accumulati sul letto. Anche qui facciamo una selezione fra le cose che non usiamo. Ci renderemo conto che non ne indossiamo alcune da anni. Disponiamole poi nei contenitori usati in precedenza per i vestiti più pesanti. Assicuriamoci di infilarci qualche bustina di lavanda per conservarli al meglio. Facciamo particolarmente attenzione agli abiti da cerimonia che abbiamo probabilmente utilizzato in quest’ultimo periodo.