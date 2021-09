In questo periodo molti di noi si trovano alle prese con la scelta di abiti e accessori per celebrare un matrimonio. Settembre infatti si è rivelato come un mese propizio per questi eventi. Soprattutto considerato che molti sono stati rimandati per molto tempo a causa del Covid. Come fare per presentarci al meglio durante queste occasioni? Abbiamo già dato una risposta per quanto riguarda il vestiario nell’articolo “4 consigli utili su quale abito scegliere per i tanti matrimoni di settembre“. Oggi invece vogliamo concentrarci su un accessorio molto importante. In particolare su come sentirci belle, eleganti e alla moda durante i matrimoni scegliendo le scarpe giuste.

Queste infatti possono portare il nostro look a un altro livello. Sono quindi diversi i principi che dobbiamo seguire per compiere la scelta giusta. Dobbiamo certamente considerare il nostro abito, il tempo e la comodità. Tenendo in mente questi tre punti saldi riusciremo scegliere con più semplicità ed efficacia. Passiamo adesso a presentare alcuni dei modelli più appropriati per questo tipo di occasioni.

Come sentirci belle, eleganti e alla moda durante i matrimoni scegliendo le scarpe giuste

Il primo modello di cui vogliamo parlare è davvero molto versatile. Si tratta dei sandali, caratterizzati quindi da un tacco squadrato che ci dà tanta stabilità e comodità. Possiamo indossarli con un completo o anche con un abito. Possono essere semplici e monocolore, o magari in vernice per attirare lo sguardo. Qualche brillantino poi può rendere le nostre scarpe un vero e proprio gioiello ai nostri piedi.

Ci sono poi le classiche Mary Jane. Anche loro sono generalmente provviste di un tacco largo ma non eccessivo. Spesso si tratta anche di scarpe piuttosto basse, ma l’altezza è quella giusta. Hanno un aspetto morbido e romantico e completano perfettamente abiti dello stesso stile.

Non sono poi da scartare le ballerine. Queste staranno meglio a chi scopre le caviglie rivelando una gamba sottile. Altrimenti sono l’alternativa più comoda per abiti che arrivano sino a terra. Perché sottoporci alle torture di una scarpa col tacco se nessuno lo vede? Certo, ricordiamoci che i tacchi cambiano la postura e la rendono più sinuosa. In alternativa, però, potremmo “semplicemente” ricordarci di non curvare le spalle e portare fuori il petto. Dopotutto dopo tanto tempo chiusi in casa non siamo più abituate a scarpe di questo tipo e possiamo perdonarci qualche concessione. Il nostro stile non ne risentirà.

Il consiglio giusto per un tocco in più

L’ultimo consiglio riguarda non tanto il modello quanto il colore delle nostre calzature. Infatti se abbiamo optato per dei toni neutri sul vestiario, possiamo osare con scarpe e accessori. Con un tailleur bianco possiamo accostare un sandalo e una borsa fucsia o turchese. Ci darà un look sofisticato con il minimo sforzo.

Non trascuriamo poi i capelli usando “3 semplici trucchi per avere capigliature originali ed eleganti anche con i capelli corti“. Oppure scegliamo i tagli di capelli che ci faranno ringiovanire anche di 10 anni.

Il nostro aspetto dovrà essere curato in ogni dettaglio.