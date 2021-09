Con il passare del tempo, il corpo tende a perdere la sua flessibilità, diventando più rigido. Da qui, la tendenza ad una maggiore staticità, che è l’anticamera di numerose malattie e disagi. Occorre, dunque, spezzare, immediatamente, questo circolo vizioso e, per far ciò, uno degli strumenti essenziali cui ricorrere è lo stretching. Esso ha il vantaggio di essere alla portata di tutti, in quanto semplice da praticare. Esso prevede l’allungamento di muscoli e tendini per un determinato periodo di tempo. Attraverso l’esercizio metodico, si diventa più dinamici e il muscolo si allunga. I benefici di questa attività sono enormi in termini di rilassamento per tutto il corpo, ossia dell’appartato muscolare e scheletrico. Vediamo, quindi, quali sono i 5 esercizi da fare comodamente a casa, per ridurre il rischio di infortuni, crampi e contratture.

I primi tre

Il primo esercizio è lo stretching da divano. Esso è utile per tutti coloro che trascorrono parecchie ore in ufficio davanti al pc. Con il medesimo, alleneremo l’anca e l’addome, insieme alle caviglie. Come eseguirlo? Basta mettersi davanti al divano e appoggiarci sopra la gamba, da dietro. L’altra gamba, invece, scivolerà sul pavimento come se si stesse facendo un affondo.

Il secondo esercizio stretching è la cosiddetta posa “pigeon”. Essa è molto utile per alleviare il mal di schiena. Allora: a carponi, tenendo una gamba col ginocchio piegato verso l’esterno. L’altra rimarrà diritta dietro, leggermente sollevata. Dopodiché, dobbiamo inclinarci lentamente in avanti con il busto, andando verso il ginocchio piegato a terra. A quel punto, allungheremo le mani sul tappetino, respirando un minuto per lato.

Invece, il terzo esercizio è quello chiamato dello “scorpione”. Esso ha l’effetto di allungare i fianchi e contrastare il mal di schiena ma allena anche petto, spalle e bicipiti. Per eseguirlo sdraiamoci a pancia in giù, con braccia perpendicolari al busto. A quel punto, pieghiamo il ginocchio destro e solleviamo in aria il piede. Poi, roteiamo il bacino, come se volessimo disegnare un semicerchio in aria, con il piede. Il tutto, facendo attenzione a non sollevare il busto dal pavimento.

Passiamo al quarto esercizio di stretching, importante per sviluppare forza nelle gambe e favorire la mobilità del bacino. Ebbene, mettiamoci in piedi, a gambe divaricate e abbassiamo il bacino verso uno dei due talloni. Poi, continuiamo, di seguito, verso l’altro tallone, senza però alzare il bacino più del necessario.

Infine, abbiamo la fatidica “posizione del cane”. Come eseguirla? Dopo esserci messi a quattro zampe, spostiamo il bacino verso i talloni. Poi, spingendo sui palmi delle mani, solleveremo il bacino verso l’alto, allungando le braccia. Raggiunta la posizione, allungheremo la colonna vertebrale verso l’alto, distendendo le gambe e appoggiando i talloni al pavimento.