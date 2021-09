La saggezza popolare da tempo la considera una bevanda insostituibile durante i pasti. Simbolo di longevità, vita sana e soprattutto emblema di convivialità, il vino spesso non può mancare sulle nostre tavole. Soprattutto nelle occasioni che contano e rappresenta uno dei prodotti enogastronomici che rende alcune Regioni italiane famose in tutto il Mondo. Chiaramente spesso per motivi di salute non si può beneficiare dell’estratto d’uva che normalmente ha un moderato indice alcolico.

In condizioni di salute ottimali, un po’ di vino può fare la sua e contribuire al benessere della persona. Sarà sempre il medico a dirci se e quanto vino possiamo bere a tavola. Ma c’è di più. E nostri nonni lo dicevano che l’elisir di questo frutto di stagione può coinvolgere i 5 sensi attraverso trattamenti a base di mosto e vino utilissimi per il corpo. Parliamo della vinoterapia che non è un trattamento medico ma pare apporti numerosi benefici alla nostra pelle e alla microcircolazione.

I nostri nonni lo dicevano che l’elisir di questo frutto di stagione può coinvolgere i 5 sensi

Di origine francese, la vinoterapia è un’esperienza che si può vivere anche in Italia nei centri benessere che lo praticano. Spingono in tal senso strutture che si trovano nelle regioni dove il vino è una tipicità esclusiva di grande pregio e qualità. Parliamo del Trentino-Alto Adige, della Toscana e della Campania in particolare dell’Irpinia dove qualche anno fa pare sia stata inaugurata la prima area di vinoterapia all’interno di una tenuta.

Di cosa si tratta

In sostanza se siamo incuriositi da quella che può apparire come una bizzarra esperienza, saremo invitati ad immergerci in una tinozza di legno. All’interno ci sarà una miscela di acqua di vite, oli estratti dai semi d’uva o mosto. Ogni centro porta in tinozza la sua miscela unica che può differire di poco tra le varie proposte su scala nazionale.

I benefici

Adesso, che l’uva e i suoi derivati avessero proprietà benefiche è faccenda nota ai più. Tra le altre proprietà ricordiamo la quantità di potassio e l’azione (confermata da fonti autorevoli) antiossidante e antinfiammatoria. Per il corpo e la pelle la vinoterapia pare donare una sensazione avvolgente, un abbraccio leggero in grado di coinvolgere i 5 sensi. E i benefici sarebbero a tutto vantaggio della microcircolazione e della disintossicazione della pelle. Un’esperienza singolare e curiosa alternativa ad altri trattamenti corpo (certamente validi). Tutta da provare. E per rimanere in tema possiamo provare questa ricetta irresistibili fagottini di uva al formaggio e pistacchi.