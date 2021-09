La lingua è un muscolo molto importante per gestire la masticazione, prima che il cibo venga digerito. Su di essa sono situate le papille gustative, in grado di riconoscere il sapore di tutto ciò che mangiamo.

Ogni persona ha una lingua anatomicamente diversa dagli altri e, secondo una credenza, ogni forma rivelerebbe dei lati della personalità di ciascuno.

Ognuno di noi ha delle caratteristiche fisiche e anatomiche differenti dagli altri. Infatti anche la lunghezza delle dita di una mano può svelare molto della personalità di una persona. A tal proposito, quella della linea dell’amore ci farebbe capire se la propria vita sentimentale sarà felice oppure no. La forma della lingua è quella che differisce maggiormente, rispetto ad altre parti del corpo. Attenzione, pochi sanno che la forma della punta della lingua potrebbe svelare la nostra personalità. Nello specifico, dobbiamo osservare se la lingua ha la punta: tonda, a punta o senza punta.

Punta tonda

La lingua tonda è quella che rivela le caratteristiche più positive rispetto alle altre forme.

Chi ha questa caratteristica sarebbe sempre rilassato, propositivo, amerebbe stare in mezzo alla gente e tenderebbe a non annoiarsi mai. Sarebbe sempre entusiasta di tutto, di indole curiosa e apprezzerebbe mettersi sempre in gioco.

Pochi sanno che la forma della punta della lingua potrebbe svelare la nostra personalità. Cosa dire della forma a punta?

Chi ha la punta della lingua a punta sarebbe un perfezionista in tutto e preferirebbe essere lui a prendere le decisioni, poiché consapevole di ciò che vuole. Tra le caratteristiche più ricorrenti di questa tipologia di persona si conterebbe anche la sincerità a tutti i costi. Poiché spesso chi ci circonda non la accetta e vive male questa situazione, sarebbe vantaggioso porre un freno a questo eccesso. Una persona con la lingua a punta tenderebbe ad essere molto fedele nelle relazioni interpersonali.

Lingua senza punta

Chi ha la punta della lingua senza la punta è un artista. Una lingua con una forma imprecisa sarebbe caratteristica di una persona creativa, dotata di uno spirito libero, che non segue le mode e ama andare controcorrente.