I peperoni li conosciamo soprattutto per la peperonata. Nella cittadina piemontese di Carmagnola sono il piatto tipico, mentre nel Sud Italia i salumieri li usano per condire i salami.

I peperoni sembrano un alimento facile da trattare, ma è vero soprattutto il contrario. Troppe volte abbiamo, infatti, provato dei peperoni molto amari, o poco morbidi. Questo succede perché pochi usano il segreto della nonna per rendere dolcissimi e gustosi i peperoni. Vediamo qual è.

Preparazioni

Una prima preparazione per rendere più dolci i peperoni riguarda l’uso del burro. Ebbene sì, in Italia lo usiamo poco ma il burro può esserci molto utile. Specialmente il burro di Tourage, che pochissimi comprano al supermercato ma è il burro dei grandi chef.

Per riuscire a rendere perfetti i nostri peperoni, dobbiamo lavarli per bene, togliere tutti i loro semi e le fibre bianche e aspettare. Prendiamo una padella e andiamo a far sciogliere una generosissima noce di burro. Nel frattempo, quando vediamo che il burro si è scaldato molto, andiamo ad inserire i peperoni.

La dolcezza del burro riuscirà ad amalgamarsi all’amarezza di qualche peperone e creerà un equilibrio molto interessante. Ricordiamoci solo che, se usiamo il burro, dobbiamo poi regolare bene il sale.

Una seconda preparazione che riesce a rendere morbidi e gustosi i peperoni è legata allo shock termico. Stiamo parlando di una preparazione più difficoltosa della prima e dunque la facciamo solo se dominiamo già bene l’uso del burro.

In poche parole, abbiamo bisogno di una piastra e del ghiaccio. Anche in questo caso, dobbiamo tagliare per bene i peperoni, togliendo le parti biancastre interne e tutti i semi. Accendiamo il fuoco e andiamo a roventare la piastra. Quando sentiamo il calore salire, cominciamo a mettere i peperoni sulla piastra. L’importante è metterli tutti solo dalla parte della pelle.

Nel frattempo, prendiamo una boule capiente e la riempiamo di acqua fredda e ghiaccio e la mettiamo vicino alla griglia. Quando i peperoni sono diventati scuri, li togliamo e li mettiamo velocemente tutti nella boule con l’acqua e il ghiaccio. La reazione chimica che si creerà tra il caldo dei peperoni e il freddo del ghiaccio li renderà davvero dolci.

Li spelliamo e li possiamo servire con un po’ d’olio e qualche erbetta aromatica come antipasto.

