I migliori viaggi low cost a novembre 2023: ecco 3 mete europee imperdibili dove soggiornare spendendo davvero pochi soldi

C’è chi preferisce andare in ferie in autunno inoltrato, fosse solo per rifuggire le masse di turisti che affollano spiagge e città d’arte in estate. Ecco dunque dove godere di uno splendido viaggio senza spendere una fortuna.

Sogni anche tu di godere del privilegio di esplorare il Mondo, pur disponendo di un budget limitato? Rallegrati, perché il tuo sogno potrebbe diventare realtà. Non solo perché, con l’arrivo dell’inverno e della bassa stagione i prezzi di alberghi e voli crollano. Spesso è la scelta della meta giusta, il fattore determinante che permette di viaggiare senza sferrare un colpo mortale al portafoglio. Ecco dunque quali sono i migliori viaggi low cost a novembre 2023. Si tratta davvero di 3 mete perfette per farti sognare, divertire ed evitare decisamente la bancarotta. La prima di esse ti stupirà di certo, poiché nell’immaginario collettivo (ma anche nei fatti, il più delle volte) i tratta di una meta considerata alquanto dispendiosa. Complice l’autunno, ti stupirà sapere che puoi accedervi ora spendendo pochissimo.

I migliori viaggi low cost a novembre 2023: Londra

Londra affascina per il suo fascino urbano senza tempo, ma anche perché è una metropoli che si trasforma rapidamente, interpretando le mode e le tendenze più attuali. Sempre in anticipo rispetto a tante altre capitali europee. Londra seduce, invoglia all’acquisto, ed è un’inesauribile fonte di divertimenti, scoperte, luoghi e mostre da visitare. Iscriviti alle newsletter delle maggiori compagnie aeree, monitorando le offerte speciali. Scoprirai che Londra è meno dispendiosa di quanto si creda. Inoltre, è consigliabile optare per i quartieri più decentrati e meno turistici, al fine di risparmiare bene anche sul pernottamento.

Madrid, meta low budget per novembre 2023

Se la calda e vivace Madrid solletica i tuoi sensi, rifletti sul fatto di visitarla a novembre inoltrato. Sarà impossibile resistere all’atmosfera festosa e i colori autunnali che si intersecano con i bagliori colorati delle luci della città. Come non perdersi nella Puerta del Sol, cuore pulsante della capitale? Come sempre, prenota in anticipo approfittando delle offerte speciali e prediligi giorni non festivi e poco affollati. Questi piccoli accorgimenti ti permetteranno di accedere alle tariffe migliori.

Visitare Tirana a novembre 2023 per risparmiare davvero molti soldi

Tirana, perla dell’Albania e poco distante dall’Italia, stupisce per la sua crescita costante. La Torre dell’Orologio, uno dei simboli della città, saprà darti il benvenuto con il suo fascino senza tempo. Sia lo shopping, mediante il quale potrai riempirti la valigia di souvenir davvero particolari ed economici, potrebbe essere già una splendida attrattiva. Ma non dimenticarti di assaporare anche la tipica cucina albanese, perché potresti restarne estasiato. Meta economica per quasi tutto l’anno, tra l’autunno e l’inverno, Tirana dimostra di avere un carisma davvero particolare. E, sebbene sia possibile raggiungerla via terra, il consiglio è sempre quello di approfittare delle offerte per i voli low budget, che in questo periodo dell’anno certamente non mancano.

