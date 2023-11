Oroscopo novembre 2023, leggi i profili dei 2 fortunati che vinceranno una cascata di soldi secondo i Tarocchi e grazie agli influssi degli astri: potresti riconoscerti

Il cielo di novembre si configura meraviglioso per il segno della Vergine, ma ce ne è un altro baciato dalla Fortuna. Non mancheranno vincite al Lotto, Superenalotto, eredità, entrate di denaro improvvise e insperate. I Tarocchi indicano più precisamente l’identità di chi è destinato a vincere.

Da secoli immemori l’Umanità si affida ai movimenti degli Astri. È noto come anche i grandi potenti della terra, dagli statisti agli imprenditori che vantano patrimoni miliardari, si siano affidati talvolta a maghe e cartomanti. Il cielo di novembre, peraltro, si preannuncia portatore di serenità e stabilità diffuse. Godiamoci tutti una piccola tregua, un sospiro di sollievo, in attesa delle festività natalizie. Ecco dunque L’oroscopo di novembre 2023, leggi i profili dei fortunati che avranno accesso ad un’abbondanza insperata. Uno di essi potresti essere tu. Oltre alla lettura delle Effemeridi, i Tarocchi apportano una grande precisione nel delineare il carattere e le condizioni dei soggetti che potrebbero essere baciati dalla Dea Bendata. E se la Vergine, quest’anno, è candidata a vincere al giorco un altro segno è aperto a ricevere un’abbondanza insperata. Una delle persone descritte dai Tarocchi, potresti essere tu!

Oroscopo novembre 2023, leggi i profili dei 2 fortunati che vinceranno una cascata di soldi

Secondo la classica stesura settenaria dei Tarocchi, sarà una donna non più giovanissima la persona nata sotto il segno della Vergine che godrà di una figura insperata. Si tratta di una donna matura, che può aver conseguito degli studi in campo medico o scientifico, quella descritta dall’Arcano della Papessa. Reduce da un periodo davvero poco incoraggiante, se non preoccupante (5 di spade) sarà questa la persona che riceverà notizie inaspettate ed entusiasmanti (Asso di Denari, Arcano delle Stelle). Tutto ciò può avvenire nel corso di un viaggio, uno spostamento, probabilmente con l’automobile (Carro, 6 di Spade). Se ti riconosci in questo profilo e ti capita di fare una sosta all’Autogrill, gioca quelli che per te sono i tuoi numeri fortunati: di certo gli Astri cospireranno per farti vincere una bella somma.

Lo Scorpione è il grande favorito in tema di successione ereditaria

Una splendida Regina di Coppe apre la stesura. Può essere uno dei 3 segni d’Acqua, ma basandosi anche sull’oroscopo del mese, si tratta certamente di uno Scorpione. Una bella sorpresa per compleanno? Non è da escludere. Può esserci una questione ereditaria bloccata da un pezzo (Papessa, Giustizia e Arcano della Luna). Controversie, azioni poco chiare, sono state portate avanti da una parente, segnalata qui dalla fredda e razionale Regina di Spade. Bene, care Scorpionicine in ascolto. Se vi siete crucciate per questioni giuridiche o ereditarie, ma anche per risarcimenti che stentavano ad arrivare, la vostra sofferenza sta per giungere al termine. Il cielo di novembre è ben disposto ad elargirvi tutto il possibile, se non molto più di quanto avevate osato sperare.

