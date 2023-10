I segreti di Robert Kiyosaki, imprenditore, esperto di finanza, investimenti immobiliari e scrittore, per raggiungere la prosperità finanziaria

Una combinazione di investimenti accorti e abitudini finanziarie intelligenti, possono aiutarti ad edificare una sicurezza finanziaria incrollabile e duratura. Come spesso accade, è questione di atteggiamento.

Il premiato scrittore Robert Kiyosaki, in una serie di seminari e nel suo apprezzatissimo bestseller dal titolo “Padre ricco, padre povero”, condivide con noi alcune tecniche per arricchirsi. Senza troppe complicazioni. E guadagnare, finalmente, la tanto agognata libertà finanziaria. A cominciare dalle abitudini e dai comportamenti che distinguono i ricchi dai poveri. Si tratta di forme mentali che vanno assunte da subito. Ecco dunque i segreti di Robert Kiyosaki, a cominciare da una delle frasi che lo hanno reso celebre “Sono il tuo dubbio e la tua pigrizia, a negarti la vita che vorresti”. Esperto di finanza e investimenti immobiliari, questo lungimirante imprenditore e scrittore ha fatto un’enorme regalo ai suoi lettori. Poiché ha dato loro l’opportunità di cambiare radicalmente il loro atteggiamento verso il denaro e li ha messi nella condizione di guadagnare, potenzialmente, di più.

I segreti di Robert Kiyosaki per raggiungere la prosperità finanziaria

Kiyosaki, tra le altre cose, ha avuto il merito di saper tradurre il complesso linguaggio finanziario in concetti alla portata di tutti. L’imprenditore si è infatti battuto molto per quella che lui definisce “alfabetizzazione finanziaria” e ha sviluppato a fondo il concetto di leadership. Capace motivatore e imprenditore vincente, si tratta sicuramente di un personaggio degno di essere ascoltato.

L’importanza dell’educazione finanziaria

La didattica che riguarda i meccanismi dell’alta finanza, per l’imprenditore, va studiata. Sarà la consapevolezza, non la fortuna, a guidare l’investitore verso un futuro più prospero. La comprensione di concetti fondamentali, come la differenza tra interessi attivi e passivi, il flusso di cassa, i tassi di interesse, la leva finanziaria e l’inflazione, sono imprescindibili. Senza queste basi di solida conoscenza, avventurarsi nel mondo della finanza presenta gli stessi rischi dell’avventurarsi in una giungla.

Bisogna acquisire una mentalità imprenditoriale

Il successo finanziario, spesso, è determinato dalla mentalità dell’individuo. Volersi arricchire e continuare a ragionare da dipendenti stipendiati, purtroppo, è un atteggiamento fallimentare. C’è una differenza, infatti, tra la tranquillità di un lavoro stabile che ci garantisce il minimo per stare tranquilli, ed il fatto di iniziare a maneggiare cifre ingenti. Le opportunità quasi mai cadono dal cielo. È consigliabile, invece, cercarle o crearle. Restando fermi sarà quasi impossibile avere l’idea giusta, che con il minimo sforzo possa dare la massima resa. Questo salto psicologico è fondamentale. Fino che il denaro guadagnato verrà associato alla fatica o alle ore di lavoro svolto, la ricchezza sarà sempre più un miraggio. L’imprenditore consiglia quindi di studiare, darsi alla pratica, stipulare nuove alleanze. Soprattutto, ci esorta a scardinare che il guadagno di ingenti somme sia il frutto di una qualunque forma di sofferenza o sacrificio.

Lettura consigliata

