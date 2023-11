Il segreto della ricchezza è uno soltanto: tutti possono metterlo in pratica da subito 

Tutti aspirano a diventare ricchi nella propria vita, ma qual è il vero segreto della ricchezza? È qualcosa che tutti possono mettere in pratica e vediamo subito di che cosa si tratta nel dettaglio.

Affrontare le spese della vita di tutti i giorni non è affatto semplice. Ci sono persone e famiglie benestanti e persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e che per farlo devono compiere dei sacrifici. Questo in tutti gli aspetti della vita quotidiana come la spesa al supermercato, i consumi legati a gas ed energia elettrica e tanto altro.

Alcuni si chiedono come fare, ma il segreto della ricchezza è uno soltanto: basta effettuare un calcolo e poi comportarsi di conseguenza. Tante persone che adesso sono benestanti sono partite da zero e conviene prenderli ad esempio.

In questi anni in cui i costi stanno aumentando un po’ in tutti i settori, è opportuno trovare qualche escamotage e qualche trucco per risparmiare soldi e poter affrontare la vita in modo migliore.

Il segreto della ricchezza è uno soltanto: il calcolo da fare

Moltissime persone che lo hanno messo in pratica ci dicono che il primo passo per poter mettere da parte molti soldi è un semplice calcolo: tenere conto delle entrate e delle uscite ogni mese.

Sembrerà una cosa molto banale, ma se ci pensiamo, quanti di noi tengono traccia di ogni guadagno e di ogni spesa effettuata, anche la più piccola? Quasi nessuno. Invece, con uno schema che tenga conto di quanti soldi devono uscire per forza e quanti soldi entrano regolarmente, si può avere un quadro completo della situazione finanziaria personale o della famiglia.

In questo modo, si diventa più ricchi, sicuramente più ricchi di quando non si agiva seguendo questo schema.

I passaggi e i comportamenti

Per prima cosa bisogna segnare su un foglio o su un file sul pc le entrate sicure che si hanno in un mese. Poi, bisogna segnare tutte le uscite necessarie. Ci riferiamo, ovviamente, alla spesa, al pagamento delle bollette, ma non dovete dimenticare nulla, anche l’abbonamento a internet, l’abbonamento per le varie paytv, Netflix, quello del cellulare.

E ancora, mettiamo nella lista le spese della scuola, se ci sono bambini, quelle per gli animali domestici se sono presenti, insomma, tutto quello che si spende in ogni settore.

In questo modo si può capire quanta differenza c’è tra ciò che entra e ciò che esce. Quello che rimane è un dato importantissimo. Se è positivo, si può mettere da parte in un altro fondo qualcosa ogni volta, oppure investire, le possibilità sono diverse.

Se il risultato, invece, è negativo si può fare un’operazione di questo tipo: vedere quali spese tagliare subito perché non necessarie. Inoltre, si può pensare a come guadagnare qualche extra. Ci sono diverse opportunità in internet oppure si può cercare tra i propri conoscenti.

È un piccolo processo un po’ macchinoso forse, ma alla fine si rivelerà molto utile per la propria finanza personale perché permetterà non solo di risparmiare soldi, ma anche di accrescere le entrate.