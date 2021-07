Il latte è un alimento che ci accompagna sin dall’infanzia a partire da quello materno, per poi proseguire dallo svezzamento e per tutta la vita con quello vaccino. Tuttavia, è sempre più frequente presentare un’intolleranza al lattosio, zucchero contenuto naturalmente all’interno dei derivati del latte e nel latte stesso. Questa condizione di intolleranza si verifica perché subito dopo lo svezzamento molti di noi tendono a perdere la funzionalità dell’enzima lattasi.

Ma se si è intolleranti al lattosio bisogna eliminare tutti i latticini? E i formaggi si possono mangiare o devono essere eliminati tutti?

I latticini sono tutti quei prodotti derivati dal latte come lo yogurt, la panna, il burro e rientrano in questa grande categoria anche i formaggi. Fanno parte di essi anche i formaggi, croce e delizia del nostro tempo. Essi, da sempre demonizzati per il loro apporto calorico e per il loro alto contenuto di grassi, sono in realtà uno degli alimenti più amati di sempre. Una delizia a cui è difficile rinunciare. Ma se si è intolleranti come si fa?

Dunque, per tutti gli intolleranti e per coloro che sono alle prime armi con questa nuova esigenza alimentare sarà piacevole scoprire che i formaggi rientrano negli alimenti da poter consumare se si ha un’intolleranza al lattosio. Infatti, sono questi i migliori formaggi da consumare se intolleranti al latte e si ha il colesterolo alto.

I formaggi naturalmente privi di lattosio

La scelta dei formaggi da mangiare nel caso di intolleranza al lattosio è comunque tanta, vediamo quali sono i più adatti.

I 2 grandi stagionati quali Grana e Parmigiano possono essere consumati tranquillamente. In quanto grazie al loro processo di lavorazione hanno un basso contenuti questa sostanza. Lo stesso dicasi per il pecorino.

Lo yogurt greco grazie al suo processo di naturale fermentazione che vede trasformare il lattosio in acido lattico è un ottimo prodotto da consumare in caso di presenza di intolleranza. Inoltre, è ricco di fermenti lattici che fanno bene alla salute dell’intestino.

La mozzarella di bufala, naturalmente a basso contenuto di lattosio è anche uno dei formaggi più magri e con meno colesterolo. Un formaggio delicato che va conservato con cura infatti Quasi tutti commettono questi errori gravi quando comprano la mozzarella rovinandone il sapore.

Ma sul podio c’ è sicuramente il Gorgonzola, questo formaggio a pasta molle con un bassissimo contenuto di lattosio, meno dell‘1%.

Per una maggiore sicurezza è possibile optare per il consumo di alimenti delattosati o in alternativa prodotti vegetariani o vegani.

Ebbene, sono questi i migliori formaggi da consumare se intolleranti al latte e si ha il colesterolo alto.