Gli esperti concordano che sono le braccia, insieme al viso, a rivelare inesorabilmente la nostra età. Con il passare del tempo i tessuti che le compongono si rilassano e la pelle, soprattutto quella di gomiti diventa secca e rugosa. Vediamo due esercizi alla portata di tutti per rassodare una delle parti del corpo che invecchia più velocemente.

Gli esercizi giusti

Pochi sanno che grazie alla ginnastica isometrica bastano 2 esercizi che durano meno di 5 minuti, per ridare turgore agli arti superiori. Con questo tipo di allenamento si effettuano contrazioni muscolari da fermi. Non si utilizzano quindi attrezzi. Non si sottopone il corpo ad allungamenti o carichi eccessivi. È quindi una tecnica adatta a qualsiasi età.

In auto

Il primo esercizio lo possiamo fare in auto. Dunque, quando la macchina è in sosta alziamo le braccia e spingiamo con forza contro il tettuccio della macchina per 10 secondi. Quindi rilassiamo. Ripetiamo questo esercizio per circa 3-4 minuti. Prestiamo attenzione a mantenere la schiena dritta e le spalle basse mentre lo effettuiamo. La respirazione deve essere regolare. Ci stupiremo a scoprire i risultati che si possono ottenere con questo movimento.

Alla scrivania

Il secondo esercizio lo possiamo fare durante una breve pausa di lavoro, rimanendo seduti alla nostra scrivania. Quindi appoggiamo le mani sulle ginocchia. Spingiamo quindi in basso con i muscoli delle braccia e del torace. Manteniamo la posizione per circa 6 secondi Poi rilassiamo. Ripetiamo questo semplice esercizio per 3-4 minuti. Attenzione anche in questo caso a non alzare le spalle ed a mantenere il respiro regolare.

La pelle

Infine ecco qualche segreto per prendersi cura anche della pelle. A scadenza settimanale suggeriamo di effettuare un peeling. Prestiamo particolare attenzione a massaggiare, con movimenti circolari la zona dei gomiti. Qui infatti la pelle tende ad inspessirsi. Quotidianamente va invece applicato un idratante. Il segreto è stenderlo con movimenti circolari lungo il percorso delle ossa lunghe per poi soffermarsi sulle articolazioni.

Ebbene ecco svelati due esercizi alla portata di tutti per rassodare una delle parti del corpo che invecchia più velocemente.

Approfondimento

