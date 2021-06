La mozzarella è un latticino a pasta filante e molle che va consumato fresco. Un’eccellenza campana che nasce a partire dal latte vaccino. Si consuma da sola o abbinata nella preparazione di numerosissime ricette, si vede protagonista di piatti unici, ma anche di antipasti e primi piatti. Ottima da consumare in una fresca insalata estiva, come la classica caprese accompagnata da fettine di pomodori freschi, o in aggiunta ad una deliziosa pasta al forno. Una ricetta dal successo assicurato con questa pasta al forno dell’ultimo minuto facile e veloce che tutti possono preparare.

La mozzarella di bufala è un ottimo alimento proteico caratterizzato da un naturale basso contenuto di lattosio e di colesterolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma quasi tutti commettono questi errori gravi quando comprano la mozzarella rovinandone il sapore.

Gli errori da evitare

Per consumare la mozzarella in maniera impeccabile sono questi gli errori comuni da evitare assolutamente.

Un errore che spesso molti commettono è quello di condirla, alcuni infatti aggiungono olio, pepe e limone su tale bontà. Ma questo gesto è sconsigliatissimo perché altera le caratteristiche dell’alimento coprendone il sapore. Il bocconcino ad esempio con il suo caratteristico sapore richiama il burro e lo yogurt.

Mai mettere la mozzarella in frigorifero, le alte temperature ne alterano la consistenza molle e filamentosa rendendola asciutta e arida. La temperatura ideale per la mozzarella è di 18°C. Una chicca suggerita direttamente dai produttori locali è quella di conservare la mozzarella riponendola ancora imbustata in una ciotola di acqua fresca. Metterla in frigo solo quando il consumo è previsto dopo le 24 h.

Quasi tutti commettono questi errori gravi quando comprano la mozzarella rovinandone il sapore

Un altro errore comune è anche quello di affettarla con il coltello. Questo gesto però rovina la texture dell’alimento. Meglio se sfilata e sfilacciata a mano. Un altro errore è quella di utilizzarla nelle ricette senza scolarla.

Un consiglio è quello evitare di utilizzare la mozzarella fresca appena scolata dalla sua acqua nella preparazione di ricette. Questo perché non appena entrerà in contatto con il calore la mozzarella espellerà tutta l’acqua in essa contenuta, alterando la consistenza del piatto.