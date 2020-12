Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sotto le prossime festività, ecco i migliori consigli su cosa fare a Natale e Capodanno con il coprifuoco. Dal guardare i film di Natale preferiti alla realizzazione del presepe, e passando per la preparazione di biscotti e per l’ascolto di musica natalizia.

Trascorrere il tempo con i familiari più stretti: le restrizioni a causa della pandemia di coronavirus possono essere l’occasione per stare tutti insieme. Quando invece magari in passato i genitori passavano il Natale da soli perché i figli uscivano di casa per festeggiare in giro con gli amici.

Guardare il film di Natale preferito: sotto Natale le principali reti televisive generaliste propongono tanti film a tema natalizio, senza che quindi sia strettamente necessario avere attivo un abbonamento alle pay-Tv.

Realizzare un presepe: sotto Natale realizzare un presepe è un’ottima scelta. E questo specie per le famiglie che hanno i figli piccoli.

Ascoltare musica natalizia: da All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, a Santa Claus Is Coming to Town di Frank Sinatra. E passando per Last Christmas di George Michael, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Cuocere i biscotti di Natale: per esempio, prima preparare e poi cuocere i biscotti di pan di zenzero. Così come viene spiegato in questo articolo.

Per Capodanno, invece, con il coprifuoco le cose principali da fare tra le mura domestiche sono tre. E precisamente addobbare la casa, preparare la tavola e cucinare. Con la Tv accesa ma con il volume basso per dare sempre spazio ed importanza al dialogo in famiglia.

E poi, scoccata la mezzanotte, basterà anche un semplice messaggio da inviare con lo smartphone per far sentire la propria vicinanza a tutte quelle persone che a causa del coprifuoco non hanno potuto attendere l’arrivo del nuovo anno in compagnia.