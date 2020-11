Lo zenzero è una spezia che è entrata nelle cucine degli italiani molto in ritardo rispetto al resto del mondo. Un po’ per il suo sapore, un po’ per la mancanza di ricette tipiche, si è imposto e ora vanta una posizione di tutto rispetto nella nostra cucina.

Sono però rari i dolci fatti con questa spezia e allora attingiamo a piene mani dalla cucina nordica.

In Nord Europa, infatti, sono tantissimi i dolci realizzati con lo zenzero.

Vediamo come realizzare i biscotti di pan di zenzero, perfetti per un Natale in anticipo.

Ingredienti

Per preparare i biscotti di pan di zenzero, perfetti per un Natale in anticipo ci serviranno:

a) 5 gr di zenzero in polvere;

b) 1 chiodo di garofano;

c) 5 gr di cannella in polvere;

d) 160 gr di zucchero;

e) un uovo intero;

f) 50 gr di miele;

g) 350 gr di farina;

h) un pizzico di noce moscata;

i) una punta di bicarbonato;

l) 110 gr di burro freddo di frigo;

m) un pizzico di sale fino;

n) 150 gr di zucchero a velo;

o) un albume d’uovo.

I biscotti di pan di zenzero, perfetti per un Natale in anticipo

Per preparare questa ricetta servirà un mixer per mescolare tutti gli ingredienti. Versare innanzitutto tutte le spezie nel mixer più il bicarbonato, lo zucchero, il sale e il miele.

Aggiungere il burro e azionare il mixer. Si dovrà ottenere un impasto piuttosto sabbioso. Versare il composto ottenuto su di una spianatoia e formare la classica cunetta per la fontana. Versarvi l’uovo e lavorare l’impasto prima con una forchetta e poi con le mani. Non appena l’impasto avrà una consistenza soda, prendere della pellicola e avvolgere l’impasto. Andrà a riposo in frigo per una mezz’ora.

Infarinare la spianatoia e stendere la pasta con un mattarello. Lo spessore della pasta dovrà essere tra i 7 mm e 1 cm.

Ritagliare i classici omini e infornare a 180° a forno ventilato per circa quindici minuti o una mezz’ora.

Con lo zucchero a velo e l’albume d’uovo realizzare la glassa. Montare l’uovo a neve ferma e incorporare lo zucchero a velo.

Con la sac-à-poche decorare gli omini con la ghiaccia reale.

I vostri biscotti di pan di zenzero, perfetti per un Natale in anticipo sono dunque pronti!