Attenzione ai rischi di non assumere abbastanza vitamina E 

La salute del corpo dipende tantissimo dal tipo di alimentazione che viene seguita quotidianamente. Certamente molti fattori sono responsabili della comparsa di disturbi e malattie. È il caso, ad esempio, di quelli di tipo genetico.

È altrettanto vero, però, che si può fare molto in termini di prevenzione. E in questo la scelta della dieta alimentare è fondamentale. Sono tantissimi gli alimenti che donano incredibili benefici alla salute del nostro corpo. Dalla verza al cavolfiore, la lista è veramente lunga. Questi benefici sono determinati dai componenti in essi contenuti, tra i quali la presenza di vitamine.

Il fabbisogno giornaliero

Parlando, appunto, di vitamine, in questo articolo vogliamo concentrarci sui benefici che dona l’assunzione di vitamina E.

Questo tipo di vitamina la si può trovare in alimenti quali le olive e il mais. E non solo, anche in molti cereali. Viene stimato che il fabbisogno giornaliero ideale si aggiri intorno ai dieci grammi. Pertanto è consigliabile, dunque, non superare questa dose.

I disturbi, però, soprattutto legati all’alimentazione e al processo di crescita, sono legati alla sua mancanza. Sono molti, infatti, a non assumerne abbastanza. Piuttosto che ad assumerne troppa. Bisogna fare attenzione, infatti, ai rischi di non assumere abbastanza vitamina E.

In sostanza la vitamina E è molto importante, soprattutto per il suo effetto antinfiammatorio. Questa caratteristica è risultata sorprendente negli studi di ricerca contro il cancro. Infatti, sembra vi sia una correlazione tra una costante assunzione di vitamina E e una diminuzione dei marcatori infiammatori. Questi marker sono, appunto, le molecole rilasciate in grande quantità dalle cellule tumorali.

Un’importante prevenzione

Dunque, sebbene i fattori che entrano in gioco quando compaiono masse tumorali possono essere diverse e, nella grande maggioranza dei casi non le controlliamo, non è sempre così.

Esistono dei casi in cui, controllando la propria alimentazione e il proprio stile di vita, si può intervenire attivamente per prevenire malattie importantissime e gravi. È consigliabile informarsi attentamente su quali alimenti donino benefici alla nostra salute. E in quante quantità assumerne. Se unito ad un’attività sportiva e a una vita poco stressata, si potrà veramente fare la differenza.

Ogni alimento e ogni proprietà conta. Dunque, ecco perché è utile fare attenzione ai rischi di non assumere abbastanza vitamina E.