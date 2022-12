Voglia di un viaggio indimenticabile? Ecco l’itinerario tra 3 castelli in Italia da vedere subito!

Castelli da favola, storie antiche e leggende misteriose sono tutto ciò che troveremo visitando 3 castelli sparsi per l’Italia. Un’ottima meta per le nostre prossime vacanze.

Il freddo, la neve e questa patina di freschezza che aleggia nell’aria, creano un’atmosfera magica, che rende incredibile ogni viaggio. Gli amanti del caldo, ovviamente, preferiranno rifugiarsi in destinazioni calde, in cui godersi mare e spiagge baciate da uno splendido sole. Il viaggio che consiglieremo oggi, però, è incredibilmente perfetto per chi preferisce il freddo.

Sarà un itinerario tra alcuni dei castelli più belli di tutta l’Italia, dimore un tempo abitate da famiglie nobili o leggendarie. Scopriremo un mondo fatto di guglie, stanze segrete, sale meravigliose e fantasmi spaventosi. Ci muoveremo in giro per tutta la Penisola, scoprendo luoghi meravigliosi. Queste mete non saranno perfette solo per una visita, ma anche per un vero e proprio percorso ricco di emozioni e fascino. Partiamo subito alla scoperta di questi fantastici castelli sparsi per lo Stivale.

Voglia di un viaggio indimenticabile? Queste 3 fortezze sono meravigliose e sono perfette per chi ama l’arte, i misteri e l’avventura

I castelli sono dei luoghi di grande attrazione turistica, perché esercitano un immenso fascino sulle persone. Sarà per la storia che hanno alle spalle, o per quello che rappresentano, fatto sta che è sempre emozionante visitare un castello. Un esempio perfetto, a metà strada tra le emozioni e la cultura, è il Castello di Bardi. Situato proprio nel Comune omonimo, a circa 60 km da Parma, si trova a ben 625 metri sul livello del mare.

Il luogo è celebre proprio per la presenza del castello, che si edificò su uno sperone di diaspro rosso. Il che rende il tutto ancora più scenografico. Nell’antica fortezza aleggia una leggenda a dir poco da brivido, che racconta della presenza di un fantasma. A supporto della leggenda, esisterebbero anche diverse segnalazioni, come una foto in cui compare una figura mossa e lattiginosa. In seguito, alcuni esperti del settore riusciranno a rilevare, grazie a una termocamera, una presenza. Sarebbe quella di un cavaliere del XV secolo.

Sempre in Emilia Romagna, oltre a un castello da fiaba che sembra mediorientale, si erge anche un’altra fortezza. Questa volta parliamo del Castello di Torrechiara.

Un castello che lascia senza parole per la sua bellezza

Suggestivo e di una bellezza incredibilmente imponente: è questo ciò che vede il visitatore del Castello di Torrechiara. Questa volta ci troviamo a Langhirano, a soli 18 km da Parma. Il castello si costruì tra il 1448 e il 1460 per volere del Magnifico Pier Maria Rossi, uno dei personaggi più intriganti del ‘400. Conte di Berceto e Marchese di San Secondo, fece realizzare il castello per l’amata Bianca Pellegrini D’Arluno.

In Abruzzo, la magnifica Rocca Calascio

Se abbiamo ancora voglia di un viaggio indimenticabile spostiamoci verso Sud e raggiungiamo l’Abruzzo, dove troveremo Rocca Calascio. Il castello è costruito su un’altura a 1.460 metri d’altezza e, proprio per questo, fu un perfetto punto d’osservazione militare. La sua posizione, infatti, fu perfetta a fini difensivi per avere il controllo sulle vallate abruzzesi.

La rocca, oltre ad avere un’atmosfera magica molto particolare, si utilizzò come set di produzioni cinematografiche importantissime. Stiamo parlando, ad esempio, di “Lady Hawke” e de “Il nome della rosa”, con il mitico Sean Connery. Insomma, chi avrà voglia di un viaggio indimenticabile, non potrà perdersi questi luoghi davvero unici.