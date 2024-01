Non è un momento magico per i listini azionari internazionali. Sono ingessati più o meno sulle stesse posizioni da inizio anno e in uno stretto range. Più forte Wall Street che dopo aver segnato nuovi massimi rispetto allo scorso anno, ora si aggrappa ai massimi senza dare spazio ancora a un’ipotesi ribassista. Eppure alcune trend line e le divergenze ci fanno pensare a un imminente fase di ripegamento. Sarà così? I mercati ora scenderanno? L’indecisione c’è.

L’ipotesi prevalente del nostro pecorso campione annuale

La nostra previsione estrapolata dalla combinazione del quarto anno presidenziale con quella del quarto anno del decennio, propende per una fase ribassista e questa potrebbe protrarsi fino a metà febbraio, se non addirittura fino al setup annuale del 7 marzo.

Come regolarsi? Sempre con i criteri dell’analisi tecnica e la definizione della tendenza e dei minimi e massimi.

In base a questo assunto, la tendenza ribassista di breve termine potrebbe continuare se i seguenti listini chiuderanno la seduta di contrattazione del 19 gennaio su livelli inferiori a:

Dax Future

17.124

Eurostoxx Future

4.600

Ftse Mib Future

31.035

Anche oggi resiste, infatti il Ftse Mib Future non è ancora pienamente ribassista.

Invece, come già anticipato, Wall Street è al rialzo: la tendenza rialzista di breve termine continuerà se lo S&P 500 chiuderà la stessa seduta di contrattazione su livelli superiori a:

S&P500

4.698

I mercati ora scenderanno?

I mercati analizzati alle ore 17:10 seduta di contrattazione del giorno 16 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.674

Eurostoxx Future

4.473

Ftse Mib Future

30.432

S&P500

4.768,83 .

Il Vix non ha ancora generato segnali rialzisti e questo conferma la forza dei mercati americani. Cosa accadrà ora? Un appuntamento importante sarà con la chiusura della giornata di contrattazione del 19 gennaio.

Vedremo cosa accadrà, e questa avrà probabilmente effetto fino al mese di gennaio e poi febbraio/marzo.

