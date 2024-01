9 azioni ad alto dividendo quotate nel FTSE MIB, l’indice della Borsa di Milano

Il FTSE MIB (FTMIB) è l’indice della Borsa di Milano ed è composto da 40 azioni italiane. Alcune di queste sono caratterizzate da dividendi piuttosto alti e garantiscono un maggiore rendimento. Scopriamo quali sono.

I vantaggi di acquistare azioni con dividendi, meglio se ad alto rendimento, sono molteplici. Il più importante è certamente quello di garantirsi un reddito fisso e costante.

Proprio per questo, potrebbe essere interessante venire a conoscenza di alcuni dei titoli che garantiscono maggiori rendimenti e che sono quotati nel FTSE MIB, che come abbiamo accennato è l’indice della Borsa di Milano.

9 azioni ad alto dividendo quotate nel FTSE MIB

Le azioni in questione appartengono perlopiù ai settori dell’energia (anche di quella rinnovabile) e della finanza. Non mancano tuttavia anche titoli legati al settore delle autovetture. Oltretutto, sono noti per aver sempre offerto dei dividendi piuttosto elevati ai propri azionisti.

L’elenco

Scopriamo quindi quali sono le 9 azioni ad alto dividendo quotate nel FTSE MIB. Tra queste annoveriamo Eni, Enel, MedioBanca, Stellantis, Mediolanum, Generali, Azimuth, A2A e Terna.

Ecco, quindi, i titoli della Borsa di Milano che permettono agli azionisti di avere i rendimenti più generosi. Secondo gli analisti, l’Italia figura tra i Paesi europei i cui dividendi sono più elevati. Tuttavia, ce ne sono anche degli altri che stiamo per elencare a breve.

Le Borse europee che garantiscono i dividendi più elevati

Oltre all’Italia, i Paesi europei le cui Borse garantiscono i dividendi più alti sono la Germania, la Francia e la Spagna. Quindi, chi vuole investire in azioni potrebbe provare a informarsi su questi mercati per cercare i titoli più adeguati al proprio portafoglio e al proprio piano di investimento, che deve essere attentamente studiato e mai improvvisato, onde evitare di sperperare denaro.

