Ieri i mercati americani sono rimasti chiusi per festività. Siamo in una settimana borsistica molto importante in quanto sono attese oggi trimestrali americane di primarie società (Goldman Sachs e Morgan Stanley) e domani i dati sulla fiducia dei consumatori americani e il discorso della Lagarde a Davos. Si capirà qualcosa in più sulle possibili dinamiche dei tassi di interesse e sull’inflazione? Questa sarà una settimana importante per i mercati.

Il frattale annuale

La nostra previsione annuale basata sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi vede da ora in poi avviare una fase ribassista per almeno 3/4 settimane.

Per il momento la situazione grafica è abbastanza confusa. Infatti fra gli indici analizzati in questo articolo vediamo i mercati europei con tendenza ribassista settimanale mentre quelli americani al rialzo.

Continuerà la tendenza ribassista di breve termine se i seguenti listini chiuderanno la seduta di contrattazione del 19 gennaio su livelli inferiori a:

Dax Future

17.124

Eurostoxx Future

4.600

Ftse Mib Future

31.035

Il segnale del Ftse Mib Future non è ancora pienamente ribassista.

Continuerà la tendenza rialzista di breve termine se lo S&P 500 chiuderà la stessa seduta di contrattazione su livelli superiori a:

S&P500

4.698

Questa sarà una settimana importante per i mercati

I mercati analizzati alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 15 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.753

Eurostoxx Future

4.473

Ftse Mib Future

30.432

S&P500

4.783,83 (mercato chiuso).

Anche se i mercati americani hanno chiuso la scorsa settimana con tendenza rialzista c’è da notare che i prezzi sono vicini a una trend line che potrebbe ostacolare un ulteriore tragitto rialzista.

Quello che accadrà da ora in poi assumerà una certa valenza anche a livello predittivo per il primo trimestre. Non ci resta che attendere gli sviluppi per trarre poi le successive conclusioni. Attenzione a quello che accadrà fra oggi e domani in quanto ci daranno già delle prime indicazioni importanti.

