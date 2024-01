Cosa sapere prima di comprare un’azione e il futuro dei dividendi europei secondo gli analisti

Non hai mai investito nel mercato azionario e vorresti cominciare a farlo? Prima di scegliere le azioni da acquistare dovresti studiarle attentamente e verificare che corrispondano ad alcuni precisi criteri. Scopriamo quali sono.

Cosa sapere prima di comprare un’azione? Investire sui mercati non equivale a scommettere il proprio denaro, ma è un’attività che deve essere svolta con criterio.

Se hai intenzione di investire nell’azionario dovresti tenere conto di alcuni criteri nella scelta dell’impresa di cui acquistare le azioni. Scopriamo quali sono i più importanti per guadagnare soldi sul mercato azionario e minimizzare il più possibile il rischio di perdite significative.

Cosa sapere prima di comprare un’azione: i criteri più importanti in base ai quali operare la scelta

Gli analisti consigliano di rivolgere le proprie attenzioni ad azioni ad alto rendimento, caratterizzate da una forte crescita e con bassa volatilità.

L’impresa di cui vuoi acquistare le azioni deve inoltre rispondere a quattro caratteristiche: crescita continua e stabile, basso debito, vantaggio competitivo e redditività a lungo termine (per cui è molto importante controllare il dividend yield).

In molti scelgono di investire in azioni con dividendi, che garantiscono un reddito costante distribuendo periodicamente una parte degli utili ai propri azionisti. Vediamo, quindi, le previsioni degli analisti riguardanti quelli europei.

Il futuro dei dividendi europei secondo S&P Global Market Intelligence

Secondo il team di esperti di S&P Global Market Intelligence, nel corso dell’anno corrente i dividendi europei rimarranno resilienti.

I pagamenti ordinari aggregati potrebbero inoltre aumentare a una cifra media del 5% secondo le più recenti previsioni. Non resta che vedere se quest’ipotesi piuttosto positiva si avvererà nel corso dei prossimi mesi del 2024, che si preannuncia un anno molto interessante sia per gli investitori che per gli analisti.

