I mercati azionari rimbalzano: cosa attendere ora?

Sembrava che la scorsa settimana si fosse chiusa con un forte segnale ribassista, e che da oggi sarebbe iniziato un sell off per un paio di settimane. Oggi invece accade il contrario, i mercati azionari rimbalzano e mettono in forse la tendenza che sembrava iniziata nei giorni scorsi. Vediamo cosa ora potrebbe accadere nei prossimi giorni e cosa si potrebbe attendere.

Segnali contrastanti a inizio settimana

Il rimbalzo odierno è particolare in quanto mette in discussione subito il ribasso dei giorni scorsi del Dax ed Eurostoxx e invia un segnale agli altri indici internazionali: siamo in presenza di un falso segnale? Il ribasso dei giorni scorsi o il rialzo odierno sono da mettere in discussione?

La risposta non è semplice.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:52 della seduta di contrattazione del 27 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.423

Eurostoxx Future

4.259

Ftse Mib Future

27.525

S&P500

3.991,66.

Cosa attendere da ora in poi? La giornata odierna non ha chiarito la situazione grafica. Una risposta attendibile potrebbe arrivare però entro la giornata di mercoledì.

I mercati azionari rimbalzano: i livelli da monitorare al rialzo e al ribasso

Cosa potrebbe invece far ripartire i prezzi facendoli accelerare al rialzo fin da subito? Chiusure di sedute superiori a:

Dax Future

15.585

Eurostoxx Future

4.303

Ftse Mib Future

27.925

S&P500

4.053.

Se di volta in volta non si formerà inversione rialzista, quali saranno gli obiettivi ribassisti che potrebbero essere raggiunti fino al 6 marzo?

I primi obiettivi sono i seguenti:

Dax Future

14.800 e poi 14.343

Eurostoxx Future

4.059 e poi 3.915

Ftse Mib Future

25.890 e poi 24.575

S&P500

3.715 e poi 3.330.

Per il momento non è cambiato nulla rispetto ai giorni scorsi, quindi la tendenza primaria continua a essere ribassista. Vedremo cosa accadrà domani e dopodomani per tirare le dovute conclusioni.

Lettura consigliata

Il modo migliore di cucinare gli alimenti. Preserva i loro preziosi nutrienti! L’esempio del potassio