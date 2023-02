Stanca di non sapere mai cosa mettere? Ecco le app gratuite che aiutano a scegliere il look perfetto ogni giorno

Se non sai mai come vestirti e ogni mattina perdi tempo davanti all’armadio, prova a scaricare una di queste 6 app di moda facili e gratuite.

Le sfide che ci si ripropongono con ciclicità ogni mattina prima di andare al lavoro sono parecchie, dalla colazione alla beauty routine. E se mettere qualcosa sotto i denti e truccarsi in 5 minuti sono già vere imprese per i ritardatari cronici, non parliamo della questione abbigliamento. Quante volte perdiamo tempo a fissare l’armadio come se il suggerimento sul look da indossare per la giornata potesse arrivare direttamente dal nostro guardaroba?

Per non parlare del fatto che, anche se siamo consapevoli di avere tutti i capi necessari, sembra sempre che manchi quello indispensabile per essere perfette. E così finiamo per essere terribilmente in ritardo, anche perché preparare tutto la sera prima sarebbe chiedere troppo. Consideriamo che non si tratta solo di scegliere i capi da indossare, ma anche di provare le varie combinazioni prima di arrivare alla meno peggio. Insomma, se anche tu sei stanca di non sapere mai cosa mettere potresti scaricare queste utili applicazioni disponibili per sistemi iOS e Android.

L’outfit giusto pronto in pochi secondi

La prima applicazione che dispensa ottimi consigli in fatto di look si chiama Smart Closet ed è davvero facile da utilizzare. È infatti sufficiente caricare la foto dei possibili capi che abbiamo scelto e inserire il nostro stile preferito: sportivo, glamour, classico. Raccolte e analizzate le informazioni registrate, uno specifico algoritmo digitale ci consiglierà una serie di abbinamenti di grande stile. Oltretutto è prevista una funzione extra dell’app, che permette di fare acquisti tramite i vari siti di e-commerce.

Passiamo poi a Your Closet che è molto simile nel nome e nel funzionamento all’app appena citata, ma si pregia di un valore aggiunto. In effetti, è possibile scannerizzare direttamente i capi per avere consigli sulle varie ed eventuali combinazioni. Una volta ottenuti i suggerimenti richiesti, inoltre, se proprio siamo insicure possiamo inviarli anche ai nostri contatti per un’ulteriore approvazione.

Anche Cloth è un’applicazione che permette di confrontarsi con gli amici una volta selezionati i look e non è finita qui. Si possono sia salvare i propri outfit, etichettandoli a seconda dell’occasione in cui sono stati indossati, sia lasciarsi ispirare da quelli di altri iscritti.

Stanca di non sapere mai cosa mettere? Dai un’occhiata a queste 3 app che fanno risparmiare tempo

Ulteriori funzionalità sono poi disponibili grazie a Pureple Outfit Planner, una sorta di stilista virtuale che cataloga gli acquisti e aiuta ad evitare i doppioni. I vari look sono peraltro inseribili all’interno di un calendario e vengono suggerite più combinazioni partendo da un singolo articolo. Se invece siamo tra quelle che hanno un costante bisogno di confrontarsi con gli altri, soprattutto rispetto alla moda e allo stile, scarichiamo Chicisimo. Qui sono archiviate tantissime combo e ispirazioni da ricercare per brand, stile, categorie di capo d’abbigliamento o stagione.

Ancor più mirata è infine la ricerca che si attiva attraverso l’app Combyne. Tramite quest’ultima è inoltre possibile caricare i propri outfit per ricevere consigli o suggerimenti, ma c’è un’opzione ancora più divertente. Potremmo infatti decidere di partecipare ad una sfilata virtuale, addirittura aggiungendo un progetto di make up e acconciatura.